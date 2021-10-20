وسّعت AppGallery، منصة توزيع التطبيقات الرسمية من هواوي، مؤخراً مجموعة تطبيقاتها من خلال شراكتها مع «muvi Cinemas»، إحدى شبكات دور السينما الضخمة في المملكة العربية السعودية. وستضع هذه الشراكة «muvi Cinemas» داخل ثالث أكبر سوق للتطبيقات في العالم مع أكثر من 550 مليون مستخدم نشط شهرياً، بالإضافة إلى قاعدة عملاء واسعة في الشرق الأوسط والسوق السعودية على وجه التحديد.

وتعتبر «muvi Cinemas» أول علامة تجارية محلية للسينما في المملكة العربية السعودية، تأسست في عام 2019 ومقرها الرئيسي في الرياض، وتملكها وتديرها شركة «muvi Cinemas Co»، ولديها خطة توسع قوية بحلول نهاية عام 2021، حيث سيكون لديها 21 موقعاً جديداً بإضافة 9 مواقع جديدة إلى محفظتها الحالية التي تشمل مدناً جديدة مثل عنيزة وخميس مشيط، إضافةً إلى المدن الحالية التي تعمل فيها، وهي الرياض وجدة والظهران والدمام والأحساء والجبيل وبريدة والطائف.

وفي هذا المناسبة، قال السيد بيل يو، نائب رئيس شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية: «يسرنا توسيع شراكتنا مع muvi Cinemas في السوق السعودية من خلال تزويد المستخدمين بمنصة خدمات ترفيهية إضافية للاختيار منها. وتسلط هذه الشراكة الضوء على التزام AppGallery بتزويد المستخدمين المحليين بمجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة والمبتكرة التي تلبي احتياجاتهم. وتُبيّن أيضاً اهتمام المطورين المحليين الذين يزداد إدراكهم بسرعة للفوائد الكثيرة لإدراج تطبيقاتهم في منصة تطبيقات AppGallery».

ومن جانبه علق السيد محمود ميرزا، مدير التسويق لدى «muvi Cinemas» على هذه الشراكة قائلاً: «تسعدنا الشراكة مع منظومة هواوي الشاملة التي ستمكننا من توفير أفضل تجربة حجز لعملائنا في جميع أنحاء المملكة من خلال استخدام تطبيقنا العملي وسهل الاستخدام الذي يهدف إلى تعزيز تجربة العميل».

ووافقت «muvi Cinemas» أيضاً على اتخاذ خطوتها الأولى في الاستثمار بإعلانات هواوي Huawei Ads ضمن حملاتها المستقبلية، مما سيؤدي إلى المزيد من عمليات التكامل المستقبلية بين منظومة هواوي الشاملة و«muvi Cinemas».

ونظراً لكونها واحدة من أفضل ثلاثة أسواق تطبيقات عالمية، تقدم منصة AppGallery مجموعة متنوعة من التطبيقات العالمية والمحلية ضمن 18 فئة، بما فيها: الملاحة والنقل والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. وقد ركزت AppGallery جهودها في العمل مع المطورين على الصعيدين المحلي والعالمي لتقديم التطبيقات الأكثر صلة للمستخدمين وزيادة عدد المطورين الذين يعملون ضمن منظومتها الشاملة وتوفير المزيد من الخيارات للعملاء في جميع أنحاء العالم. وشهدت منظومة Huawei Mobile Services (HMS) زيادة في تكامل التطبيقات، حيث توفر حالياً (*) أكثر من 141 ألف تطبيق وتضم أكثر من 4.5 مليون مطور مسجل ضمن هذه المنظومة.