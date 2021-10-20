كشف تقرير حديث انخفاض حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 124.1 مليار دولار (465 مليار ريال) خلال شهر أغسطس الماضي، بانخفاض قدره 4 مليارات دولار مقارنة بشهر يوليو 2021.وتُعد قيمة حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية الأدنى منذ مايو 2020، حيث بلغت آنذاك 123.5 مليار دولار.وتراجعت السعودية إلى المركز الـ17 ضمن كبار حاملي السندات الأمريكية في شهر أغسطس 2021.وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أغسطس الماضي إلى 101.6 مليار دولار في «سندات طويلة الأجل» تمثل 82 % من الإجمالي، و22.47 مليار دولار في «سندات قصيرة الأجل» تشكل ما نسبته 18 %.وتصدرت اليابان الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أغسطس بنحو 1319.8 مليار دولار، تلتها الصين بقيمة 1047 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ569 مليار دولار.