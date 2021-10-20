سجل مؤشر الأسهم للسوق الرئيسي بنهاية تداولاته أمس (الثلاثاء)، أعلى إغلاق له في 15 عاما، إذ لامس المؤشر خلال تداولاته مستوى 11.836 نقطة، فيما أغلق عند مستوى 11.793 بارتفاع نسبته 0.29%.وقاد القطاع البنكي ارتفاعات المؤشر خلال تداولاته أمس (الثلاثاء)، بصعود سهمي «الأهلي، والإنماء» إلى أعلى مستوى تاريخي لهما، ولامس الأول مستوى 65.7 ريال، فيما صعد الثاني عند مستوى 25.05 ريال وأغلق عليها، وارتفع بنك الراجحي الأعلى وزنا في المؤشر بارتفاع نسبته 3.12% عند مستوى 139 ريالا، كأعلى مستوى منذ 2006.وسجل سهما «وقت اللياقة، وبحر العرب» أعلى مستوى تاريخي لهما خلال تداولاتهما، وسجلت أيضا أسهم شركات «مبكو، الرياض، الخدمات الأرضية، مكة، طيبة، التموين» أعلى سعر لها في عام كامل.وارتفع سهم موبايلي بنسبة % عند 31.1 ريال، عقب ارتفاع أرباح الشركة للربع الثالث لعام 2021 إلى 281 مليون ريال، تزامن معه صعود سهم «عذيب» بنسبة 2% عند مستوى 31.35 ريال، وسط تداولات بلغت 1.7 مليون سهم.فيما تراجعت أسهم «بترو رابغ، وينساب، وكيمانول، وسبكيم، والتصنيع، وأكوا باور»، بنسب تراوح بين 2 -4%.