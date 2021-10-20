تستعد مجموعة من المستثمرين في خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية، لطرح سندات بمليارات الدولارات في أقرب وقت هذا الأسبوع، وفقًا لما نقلته «بلومبيرغ» عن أشخاص مطلعين على الأمر.وقالت ثلاثة مصادر، إن مجموعة المستثمرين الذين تقوده شركة «إي آي جي» ومقرها واشنطن، قد يجمع ما لا يقل عن 4.5 مليار دولار.وأضافت المصادر أن «سيتي جروب» و«جيه بي مورجان» سيكونان من بين البنوك التي تدير عملية الطرح، وسيتم استخدام الدين لإعادة تمويل قرض بنحو 10.5 مليار دولار تم الحصول عليه لتمويل الاستثمار في خط الأنابيب.ويعد صندوق طريق الحرير الصيني، وصندوق الثروة السيادية في أبوظبي شركة مبادلة للاستثمار، جزءًا من المجموعة الذي دفع 12.4 مليار دولار مقابل حصة 49% في شركة تابعة لـ«أرامكو» لديها حقوق تأجير خطوط الأنابيب. وقد تم الانتهاء من الصفقة في يونيو.وتمتلك شركة أرامكو لأنابيب النفط حقوقا لمدة 25 عاما من مدفوعات التعريفة الجمركية للتدفقات عبر شبكة عملاق الطاقة الحكومية.