زار مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري اليوم جناح وزارة الداخلية المشارك في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 الذي تستضيفه دبي خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر.

وكان في استقباله مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري.

واطلع الدكتور البياري على منصة وزارة الداخلية التي تجمع الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة تحت عنوان «حلول تقنية لوطن آمن».

كما اطلع على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها العديد من الجهات والقطاعات المشاركة بجناح وزارة الداخلية.

واستمع إلى شرح عن آخر ما وصلت إليه وزارة الداخلية وقطاعاتها من خدمات تقنية وإلكترونية.

وأشاد البياري بالتقدم الكبير الذي تشهده الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة ومختلف قطاعاتها، والدور المحوري للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة في تعزيز مسيرة التنمية في المملكة.