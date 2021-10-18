أعلنت شركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية في طرح 30% من أسهم الشركة العربية للتعهدات الفنية «العربية»، أن غداً (الثلاثاء)، 19/10/2021 الساعة 12 ظهراً هو الموعد النهائي لتلقي طلبات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر لاكتتاب الشركة. وأشارت شركة جي آي بي كابيتال إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين هي مائة ألف (100.000) سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها مليونين وأربعمائة وتسعة وتسعين ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعين (2.499.999) سهما، وكانت عملية بناء سجل الأوامر للشركة العربية للتعهدات الفنية «العربية»، قد بدأت يوم 10/10/2021 وذلك تمهيداً لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام، وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين (90) و(100) ريال للسهم الواحد. وأكدت جي آي بي كابيتال أن الإقبال الذي شهده الاكتتاب من الفئات المشاركة حتى تاريخه كبير جداً، على أن يتم الإعلان عن التغطية وتفاصيل أخرى في وقت لاحق. وأضافت جي آي بي كابيتال أنها أتمت كافة الاستعدادات اللازمة مع الجهات المالية المستلمة لنجاح اكتتاب شريحة الأفراد الذي سينطلق في 26/10/2021 لمدة ثلاثة أيام. وأكدت أنه تم الاتفاق مع الجهات المستلمة للاكتتاب (البنك الأهلي السعودي، بنك البلاد، البنك السعودي البريطاني، بنك الرياض) على ضمان توفير طلبات الاكتتاب عبر القنوات التي سيتم توفيرها منهم. ولمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة موقع تداول الإلكتروني www.saudiexchange.sa، أو هيئة السوق المالية www.cma.org.sa أو الموقع الإلكتروني للشركة العربية للتعهدات الفنية «العربية» www.al-arabia.com أو الموقع الإلكتروني لشركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي، مدير الاكتتاب، مدير سجل اكتتاب المؤسسات، والمتعهد الرئيسي بالتغطية https://www.gibcapital.com.