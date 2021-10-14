حصل المهندس السعودي مستشار تطویر الأعمال عبدالرحمن بن محمد عبدالعال على الاعتماد الأول من نوعه من شركة (Innovation Next )، كمستشار ومدرب متخصص في الابتكار، بعد أن تم اعتمادها من قبل معهد الابتكار العالمي (Global Innovation Institute).

وبذلك یكون المهندس عبدالعال أول مهندس یحصل على شرف تمثیل الشركة المالكة لأضخم شبكة ومنصة ابتكار مفتوح في العالم (World Innovation Network/WIN).

وأكد المهندس في حدیث خاص لـ«عكاظ» سعادته وشرفه الكبیر بهذا الإنجاز، وقال: «هذا الاعتماد یمكنني من المشاركة في تحقیق رؤیة 2030 والنهوض بالاقتصاد المعرفي، واقتصاد الابتكار ومواءمته وفق منهجیة تكاملیة، بقیادة هیئة البحث والتطویر والابتكار والجامعات الوطنیة وخلق ثقافة الابتكار للتكامل وتحقیق الأهداف المنشودة نحو مستقبل مبتكر واقتصاد مزدهر».

وأضاف: "وهذا تماشیا مع إطلاق برنامج

(The Launch)، الذي یعتبر أضخم إطلاق تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إضافة إلى مواكبة طموح القیادة الرشیدة".

وفي الإجابة عن القیمة المضافة لهذا الاعتماد، أوضح عبدالعال: «أحرص جداً على أن تكون أدوات (WIN) للابتكار المفتوح، متواجدة في السعودیة، والتي ستساهم بشكل فعال في تسریع صناعة المبتكرین من جمیع الفئات في شتى المجالات».

ویذكر أن عبد الرحمن حاصل على البكالوریوس في الهندسة الكهربائیة والماجستیر في إدارة الأعمال بمرتبة الشرف الأولى، والسعودي الأول الحاصل على الاعتماد العالمي كخبیر في مجال المحركات الكهربائیة. وحصل على العدید من البرامج القیادیة التنفیذیة من عدة جهات عالمیة مثل جامعة «ستانفورد» الأمریكیة، إضافة إلى أنه باحث لدرجة الدكتوراة في المملكة المتحدة، وهو مرشح للدخول ضمن جائزة منظمة أفـضـل 100 قـائـد فـكــر (Thinkers 360) للابتكار في العالم.

وتهدف منصة (Innovation Next) لبناء قدرات الابتكار ومهارات المستقبل وبدء التشغیل والانطلاق باستخدام التقنیات الرقمیة.

یذكر أن هذا الإنجاز یواكب إطلاق ولي العهد الأمیر محمد بن سلمان برنامج تنمیة القدرات البشریة، أحد برامج تحقیق رؤیة 2030 بشعار «قدراتكم مستقبلنا»، والتي تحتوي على عدة مبادرات، ومن أبرزها، برنامج البحث والتطویر والابتكار للتعلم مدى الحیاة وتمكین الأستاذ الریادي، وشراكات البحث والابتكار الإستراتیجي.