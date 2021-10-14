تصدر البنك السعودي البريطاني (ساب) كأول مؤسسة سعودية تقدم وديعة خضراء في المملكة، حيث قدم بنك ساب وديعة لدى HSBC بهدف استخدام الأموال المودعة في المحفظة لتمويل المبادرات الخضراء.

وتمثل هذه الصفقة أول وديعة خضراء تقدمها مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية. وبذلك يؤكد بنك ساب التزامه بمبادئ الاستدامة المجتمعية والبيئية والمؤسسية في المنطقة.

وقال نائب العضو المنتدب للخزينة في بنك ساب الأستاذ محمد آل الشيخ: «إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن عن أول وديعة خضراء في المملكة والتي تعد دليلاً حقيقياً على الدور المحوري الذي تلعبه مبادئ الاستدامة المجتمعية والبيئية في إستراتيجية البنك. شراكتنا مع HSBC تضعنا في وضع فريد لتوسيع خياراتنا باستمرار وتقديم أفضل الحلول لعملائنا والمملكة ككل».

وسيحصل بنك ساب على إمكانية الاطلاع على كيفية توزيع أمواله لدعم المشاريع الخضراء على مستوى المحفظة بشكل ربع سنوي، مع إمكانية إدارة الوديعة الخضراء ببساطة كأي وديعة عادية.

من جهته، قال أنطوان موريل، رئيس خدمات الأسواق والأوراق المالية، وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في بنك HSBC: «تعتبر هذه الصفقة بين بنك ساب وإتش إس بي سي مثالاً رائعًا على العلاقة القوية والتعاون بين البنكين. يسعدنا أن ساب قرر استخدام هذا المنتج، وكان من دواعي سرورنا أن نقدم لهم الدعم طوال العملية. نحن ملتزمون بأن نكون البنك الرائد لحلول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الشرق الأوسط ونواصل دعم عملائنا في جميع أنحاء المنطقة في إنشاء أطر العمل في هذا المجال والأطر المستدامة».

يذكر أنه سيتم استخدام الأموال المودعة من قبل ساب لدى HSBC لتوفير التمويل للمشاريع والمبادرات الخضراء مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمباني الخضراء والحفاظ على التنوع البيولوجي.