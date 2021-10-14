وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي تمويلاً تم اعتماده، أخيراً، لصالح بنك الصادرات الأوكراني بقيمة 25 مليون دولار أمريكي كمرحلة أولى بهدف دعم مستوردي السلع والخدمات والمنتجات السعودية في السوق الأوكرانية والأسواق المجاورة لها، وذلك على هامش مشاركة البنك الأولى في الاجتماعات السنوية لاتحاد بيرن في بودابست، الذي انضم له، أخيراً، برعاية معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، ويعتبر هذا أول خط ائتمان تتم إتاحته لمؤسسة تمويلية في جمهورية أوكرانيا وتتزايد أهميته لما يشمله السوق الأوكراني من فرص واعدة للصادرات السعودية في قطاعات عدة وعلى رأسها قطاع خدمات الري والزراعة الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على العلاقات التجارية السعودية الأوكرانية.

كما أبرم البنك أيضاً مذكرة تفاهم مع وكالة ضمان ائتمان واستثمارات الصادرات الروسية، التي تهدف لتعزيز التعاون بين الجهتين على عدة أصعدة تتضمن تبادل الخبرات والممارسات الائتمانية الفعالة بما يعزز التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الروسية.