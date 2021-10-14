مع تصميم وملحقات صديقة للأطفال، محتوى تعليمي غني، راحة العين وميزات مساعدة الوالدين

أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية عن قرب إطلاق جهاز HUAWEI MatePad T Kids Edition إصدار الأطفال، المصمم مع وضع تعليم الأطفال ونموهم الصحي في الاعتبار. وقد تمّ تزويد هذه الإضافة الأحدث إلى سلسلة HUAWEI MatePad T، المتوفرة في نسختين مقاس 8 بوصات و 9.7 بوصات، على أجهزة لوحية جميلة مصممة خصيصًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 8 سنوات. من شأن هذه الأجهزة أن توفر كل ما يحبه الطفل، بما في ذلك التصميم البسيط والأنيق، وحافظة الأطفال الرائعة، وقلم، وركن الأطفال الذي يأتي محملاً مسبقًا بمحتوى غني وصديق للأطفال، وميزات راحة العين ومساعد الوالدين بالإضافة إلى حماية الشحن.

جهاز HUAWEI MatePad T إصدار الأطفال

تصميم صديق للأطفال

يأتي جهاز HUAWEI MatePad إصدار الأطفال مع حافظة جميلة للأطفال مصنوعة من السيليكون الآمن بيئيًا، مما يوفر حماية شاملة لكل من الجهاز وطفلك. تتكون من قشرة زرقاء ومقابض خضراء لطيفة، وهي مريحة وممتعة للإمساك بها للأيدي الصغيرة. تتميز الأجهزة اللوحية أيضًا بظهر منحني، مما يمنحها قبضة دقيقة ومستديرة.

تؤدي الحواف فائقة النحافة إلى تجربة بصرية غامرة، باستخدام قلم أزرق لامع يتناسب مع عقل طفلك الفضولي. يوفر القلم تجربة أكثر تفاعلية للأطفال من خلال تمكينهم من رسم صور أدق على الجهاز اللوحي، بالإضافة إلى الاستمتاع بأنفسهم على أكمل وجه عند ممارسة الألعاب التي تعمل باللمس. وقد التزمت كل من حقيبة الأطفال والقلم بالمعايير الأوروبية لسلامة الألعاب وتمرير المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية (RoHS )، بحيث يمكن للوالدين السماح لأطفالهم بثقة بالاستمتاع بالملحقات.

ركن الأطفال مليء بالمحتوى التعليمي الغني

يأتي جهاز HUAWEI MatePad اللوحي إصدار الأطفال مُثبَّتًا مسبقًا مع ثروة من المحتوى التعليمي الغني. تم إنشاء ركن الأطفال خصيصًا لطمأنينة الآباء بأن أطفالهم سيكونون بأمان أثناء استخدام الجهاز اللوحي. إنه مثل صندوق الكنز الذي يسمح للأطفال بتسجيل اللحظات المضحكة والممتعة، ورسم خيالهم على قماش، وتسجيل القصص والنكات التي يروونها. يدعم ركن الأطفال رسومات الأطفال والمسجل والكاميرا وغيرها من الميزات، مما يوفر منصة موثوقة وآمنة للأطفال للتعلم واللعب.

عقدت هواوي شراكة مع Azoomee و BabyBus، وهما من المطورين التربويين الرائدين اللذين ينشئان تطبيقات للأطفال. وبالتالي يأتي جهازHUAWEI MatePad T إصدار الأطفال مع عضوية مجانية لمدة ثلاثة أشهر في Baby Panda World، وعضوية مجانية لمدة عام في Azoomee. من خلال التدفق المستمر للمحتوى المحدث، تتيح هذه التطبيقات للأطفال مواصلة التعلم والاستمتاع أثناء القيام بذلك.

BabyBus هي شركة إنترنت تزود الأطفال بمحتوى إبداعي وتعليمي. لقد خدمت الشركة 500 مليون أسرة في جميع أنحاء العالم، وأصدرت أكثر من 200 تطبيق و 2500 حلقة من الرسوم المتحركة، بالإضافة إلى أكثر من 5000 قصة صوتية. تتوفر منتجاتهم بـ 12 لغة في 160 دولة ومنطقة حول العالم.

حول التعاون مع Huawei، علق لو زيومينغ، المؤسس المشارك لـ BabyBus: «يسعدنا التعاون مع هواوي في جهاز HUAWEI MatePad اللوحي إصدار الأطفال من خلال تزويد المستخدمين بعضوية مجانية لمدة ثلاثة أشهر في Baby Panda World والتي هو المنتج الرئيسي لشركة BabyBus. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع بمزايا حصرية لعشر وحدات مرخصة من تطبيقات BabyBus الشهيرة. من الآن فصاعدًا، ستواصل BabyBus العمل عن كثب مع هواوي لتقديم محتوى عالي الجودة لمجموعة أكبر من العائلات حول العالم»

حماية متعددة الطبقات للعين

يعمل جهاز HUAWEI MatePad T إصدار الأطفال على تعزيز قوة التكنولوجيا لحماية بصر الأطفال. تقوم وحدة ضبط الألوان المدمجة بضبط المحتوى على الشاشة بذكاء، مما يوفر وضع حماية العين المنفصل الذي اجتاز شهادة TÜV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض. بمساعدة مستشعر الإضاءة المحيطة، يتيح الجهاز اللوحي أيضًا حماية متعددة الطبقات لعيون طفلك.

تم تجهيز أجهزة هواوي اللوحية بجهاز استشعار جاذبية مدمج يمكنه تحديد ما إذا كان المستخدم مستلقيًا بشكل مسطح، مع مطالبات لتشجيعهم على ضبط وضعهم وفقًا لذلك. حتى أن هناك خوارزمية تكتشف متى يهتز الجهاز اللوحي (مثل عندما يستخدم المستخدم الجهاز اللوحي أثناء المشي أو في السيارة)، والتي يمكن أن تذكر طفلك باستخدامه في حالة مستقرة، وبالتالي تطوير عادات أفضل للعين. علاوة على ذلك، عند تمكين وضع الكتاب الإلكتروني، يقوم الجهاز اللوحي تلقائيًا بضبط التباين والسطوع والحدة والتشبع ودرجة حرارة اللون وتدرج الرمادي وغيرها من المعلمات على الشاشة لتقديم تجربة قراءة عالية الجودة تشبه إلى حد كبير تجربة قراءة كتاب مادي. يمكن تشغيل وإيقاف تنبيهات الطرق الوعرة وتنبيهات الموقف ووضع الكتاب الإلكتروني والمزيد في ركن الأطفال.

مساعد الوالدين وميزات السلامة

يتميز جهاز HUAWEI MatePad T إصدار الأطفال بالعديد من ميزات الأمان، مما يمنح الوالدين راحة البال المطلقة. يمكن للوالدين إدارة الوقت الذي يقضونه والتطبيقات المستخدمة والمحتويات الأخرى القابلة للعرض في ركن الأطفال، مما يسمح لهم بتعيين فترات زمنية محددة متعددة على مدار اليوم. على سبيل المثال، يمكن للوالدين ضبطه بحيث يمكن لأطفالهم استخدام الجهاز اللوحي لمدة أقصاها 20 دقيقة بعد المدرسة بين الساعة 5 مساءً و6 مساءً، أو بعد العشاء بين الساعة 7 مساءً و9 مساءً. يمكنهم أيضًا تطبيق إعدادات مختلفة ليوم الأسبوع مقابل عطلة نهاية الأسبوع، بحيث يوفر الجهاز اللوحي التوازن المثالي بين الدراسة واللعب. في ملف تعريف الطفل، يمكن للوالدين أيضًا الوصول إلى سجلات استخدام أطفالهم، مما يسمح لهم بتسجيل وقت استخدام أطفالهم والاطلاع على التطبيقات المستخدمة خلال أي فترة معينة.

يأتي HUAWEI MatePad T Kids Edition إصدار الأطفال باللون الأزرق وسيكون متاحًا في المملكة العربية السعودية بدءًا من 21 أكتوبر بسعر 799 ريالاً سعودياً للإصدار 9.7 بوصة مع هدية قيمة تشمل باقة هدايا ترفيهية، ترمس ستانلس ستيل وبطاقة VIP. (اشتراك Baby Bus لمدة 3 أشهر + اشتراك Azoomee لمدة سنة واحدة). أما إصدار HUAWEI MatePad T Kids بحجم 8 بوصات سيكون متوفرًا بسعر 549 ريالاً سعودياً مع هدية قيمة تشمل باقة هدايا ترفيهية وبطاقة VIP (اشتراك حافلات الأطفال لمدة 3 أشهر + سنة واحدة Azoomee الاشتراك)، ويمكنك شراؤه من متجر هواوي الرئيسي في رياض بارك وعبر متجر هواوي الإلكتروني والعديد من المتاجر المعتمدة في المملكة العربية السعودية.