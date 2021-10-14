أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية، بندر الخريف عن إطلاق الصندوق 3 منتجات، «أرض وقرض لوجستي، وتمويل سلاسل الإمداد، وحاضنات الأعمال الصناعية».وأضاف الخريف خلال كلمته في لقائه السنوي لتمكين القطاع الخاص، أن الصندوق الصناعي سيعزز دوره في تمكين قطاعات برنامج «ندلب» من خلال قطاع النقل والخدمات اللوجستية.وأشار إلى أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية في تقليل التكاليف ورفع كفاءة القطاعات الأخرى، وتقليل مخاطر الاستثمار.وكشف الوزير عن توقيع الصندوق اتفاقيات مع «هيئة المدن الاقتصادية» و«الهيئة الملكية للجبيل وينبع» والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» لتقديم أرض وقرض للقطاع اللوجستي، مبيناً أن عقود الإيجار ستصل إلى 50 عاماً.من جهته، قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعي إبراهيم المعجل، أنه تم صرف 47 مليار ريال من إجمالي اعتمادات الصندوق منذ إطلاق رؤية 2030، بما يعادل ما قدمه الصندوق في أول 34 سنة منذ إنشائه.وأضاف المعجل في كلمة له خلال اللقاء الثالث للصندوق لتمكين القطاع الخاص، أن إجمالي اعتمادات الصندوق منذ إطلاق الرؤية وحتى نهاية عام 2021 بلغت 69 مليار ريال.