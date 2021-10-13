يرعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد غدٍ فعاليات منتدى العاملين مع الشباب في نسخته الثانية (حضورياً وافتراضيًا) الذي تنظمه مؤسسة الراجحي الإنسانية ومؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، بمشاركة مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية وأوقاف الضويان وبنك الجزيرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المنتدى علي بن سليمان الراجحي أن المنتدى يهدف الى بحث أدوار منظومة قطاع الشباب في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومناقشة ممكّنات قطاع الشباب، واستكشاف فرص الشراكة والتكامل بين الجهات العاملة مع الشباب، وتحفيز قطاع الشباب لطرح حلول ومبادرات تنموية في ضوء برامج الرؤية.

وقال الراجحي إن المنتدى سيطرح للنقاش 3 دراسات وطنية تم إعدادها بالشراكة مع عدد من بيوت الخبرة ومراكز الدراسات. كما سيحتوي برنامج المنتدى عدداً من ورش العمل والدورات التدريبية التي ستسهم بحول الله وقوته في تطوير قدرات ومهارات العامين مع الشباب.

وأوضح الراجحي أن حضور الفعاليات سيكون متاحاً للجميع من خلال منصة افتراضية تقدم خدماتها بشكل ميسر للحضور من داخل المملكة وخارجها، من المهتمين بقطاع الشباب. يذكر أن هذا المنتدى هو الفعالية الوطنية الرئيسية التي تجمع تحت سقف واحد صناع القرار والعاملين والباحثين والخبراء في الشأن الشبابي، ويأمل المنظمون ان يكون هذا المنتدى محفزاً لطرح حلول ومبادرات مهمة تسهم في تطوير قطاع الشباب بالمملكة بما يعزز من فرصه ويعظم أدواره في رؤية المملكة 2030.