عبر رئيس مجلس إدارة مجموعة «إبراهيم الجفالي وإخوانه» خالد الجفالي، وكافة منسوبي الشركة، عن عظيم الامتنان لرعاية وتشريف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، حفل إطلاق شركة سيمنس للطاقة توسعتها الجديدة لمنشآتها في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، لتكون مركزاً يقدم خدمات شاملة تخدم قطاع الطاقة، وشكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة التي تعد امتداداً لاهتمامه ومتابعته المستمرة.وقال الجفالي: «تملك مجموعة إبراهيم الجفالي وإخوانه 49٪ من شركة سيمنس للطاقة، وتعد هذه الحصة جزءاً من استثمارات المجموعة المتعددة، يأتي من ضمنها قطاع الطاقة، حيث نهدف من خلال هذا المشروع إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المملكة الذي يشهد نمواً كبيراً؛ نتيجة الزيادة السكنية ولنقطة مهمة أخرى، وهي الثورة الصناعية والاقتصادية العظيمة التي أحدثتها رؤية المملكة 2030، التي من المؤكد بأنها ستزيد من الطلب على الطاقة التي تعد العصب الرئيسي والمحرك لكافة المشاريع التنموية».وأضاف الجفالي: «اليوم مجموعتنا تعيش عامها الـ85، ولا نسعى فقط في الاستثمار إلى تقديم سلعة بل إلى توطين صناعة وتدريب الكوادر الوطنية كجزء أصيل من رسالة مجموعة إبراهيم الجفالي وإخوانه، التي تعتز بكافة أبناء وبنات الوطن الذين ساهموا في بنائها ووصولها إلى ما وصلت إليه كيكان اقتصادي له قيمته، ووضعه في الخارطة الاقتصادية المحلية والخارجية، وامتداداً لنهج المجموعة في توطين العديد من الصناعات في المملكة عبر العديد من المصانع التي تسهم في تزويد السوق المحلي بما يحتاجه من تلك الصناعات والتصدير أيضاً إلى الأسواق الخارجية».يذكر أن مركز شركة سيمنس للطاقة في مدينة الدمام يمتد على مساحة 75 ألف متر مربع، ويضم نحو 300 موظف، وقد استطاع رفع قدراته التصنيعية لتقديم خدمات متكاملة إلى قطاع الطاقة، بما في ذلك عمليات الإصلاح التي تعتمد على تطبيقات وحلول تكنولوجية متطورة.