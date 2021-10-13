واصلت المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم تراجعها للشهر الخامس على التوالي، في ظل النقص العالمي المستمر في أشباه الموصلات الذي أدى إلى تعطيل الإنتاج.ووفقا لبيانات الرابطة الصينية لمصنعي السيارات «سي إيه إيه إم»، تراجعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 19.6% خلال سبتمبر على أساس سنوي إلى 2.07 مليون سيارة خلال سبتمبر.في حين زادت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة التي تشمل المركبات الكهربائية والسيارات الهجينة والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين بأكثر من الضعف خلال سبتمبر إلى 357 ألفا، بسبب ترويج الحكومة الصينية المركبات الصديقة للبيئة للحد من التلوث.