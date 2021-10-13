كشف رصد أجرته «عكاظ» أن القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية (تاسي) البالغ عددها 202 شركة ارتفعت إلى 10.35 تريليون ريال، بعد ادراج شركة «أكوا باور» أمس الأول (الاثنين)، منها 7.44 تريليون نصيب شركة أرامكو فقط، بما نسبته 71.88% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة.وكان مؤشر سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» قد أغلق عند مستوى 11.543 نقطة، مرتفعا بنسبة 31 نقطة، بزيادة نسبتها 0.27%، بتداولات بلغت قيمتها 9.4 مليار ريال، ليبلغ إجمالي أرباح المؤشر خلال العام الحالي 2021 قرابة 2853 نقطة، بنسبة ارتفاع 32.84%.وأنهت أسهم «مصرف الراجحي» و«الأهلي السعودي» و«أرامكو السعودية» تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسبة 1%.وسجلت العديد من الشركات أعلى مستوى لها في عام كامل ممثلة في «الراجحي، كيمانول، الإنماء، سيرا، ينساب»، في حين سجلت شركات «الحكير، البحري» أدنى مستوى في عام كامل.