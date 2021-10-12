العلامة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء الفاخرة تُعلن عن أسماء 5 آلاف فائز محظوظ بسحوبات بطاقات السعادة في خطوة تُعزز مكانتها كعلامة متميزة في إسعاد المتسوقين بفضل حملاتها التي تلبي رغبات العملاء.

كشفت «رد تاغ»، العلامة الرائدة في الشرق الأوسط والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية، عن أسماء 5 آلاف فائز محظوظ بسحوبات بطاقات السعادة، وهي عبارة عن بطاقات هدايا تبلغ قيمة كل منها 100 ريال سعودي، ويمكن للفائزين استرداد قيمتها من مكتبة جرير وبنده ورد تاغ وجيمينج.

وتنوع اختيار الفائزين ليغطي جميع متاجر رد تاغ المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، بينما أرسلت رد تاغ بطاقات السعادة إلى جميع الفائزين عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو عبر البريد الإلكتروني مُرفقة بجميع التفاصيل اللازمة حول أماكن وكيفية استرداد قيمتها. واستلهمت حملة السحوبات التي نظمتها رد تاغ فكرتها من النجاح اللافت الذي حققته حملة «ابتسم»، التي شهدت إطلاق العلامة مجموعة واسعة من الخدمات المبتكرة المخصصة للعملاء، بما فيها خدمة الاستبدال في أي وقت ومكان، وتوفير خبيرة أزياء ومساعدة المتسوقين في اختيار المقاس المناسب، وخدمة التوصيل المجاني إلى المنازل.

وتعليقاً على الموضوع، قال سمير إقبال لاكداوالا، رئيس علامة رد تاغ في المملكة العربية السعودية: «تُجسد حملة سحوبات بطاقات السعادة التي اختتمناها أخيراً شعار علامتنا وهو تزويد عملائنا الأوفياء بأعلى مستويات القيمة. ونجحت رد تاغ على مدى الأعوام الماضية في تحقيق حضور خاص بها في المملكة كعلامة تحرص على توفير منتجات الموضة ونمط الحياة عالية الجودة بأسعار مدروسة؛ وبفضل التفاعل الإيجابي الذي لمسناه من العملاء، واصلنا التركيز على تعزيز تجربة العميل وجودة المنتجات ضمن هذه الشريحة».

وتشير تصريحات سمير إلى باقة من الخدمات التي أطلقتها رد تاغ على مدى الأشهر الماضية. حيث نجحت حملة «ابتسم» في تعزيز ريادة العلامة بين المتسوقين، بفضل التزامها بتطبيق إستراتيجية رد تاغ في تحسين تجربة العملاء. وإلى جانب ذلك، نجحت رد تاغ بفضل عروضها المدروسة ومعاييرها المرتفعة وخدماتها اليومية للعملاء عبر مختلف القنوات في تعزيز سُمعتها كعلامة تحرص على إسعاد عملائها.

وأضاف سمير: «تجمع المنهجية التي اعتمدناها لتطوير العلامة بين إرضاء العملاء من خلال التجارب الاستثنائية والتوسع الإستراتيجي بهدف زيادة الوصول وتقديم أسعار مدروسة مع الحفاظ على الجودة، فضلاً عن مكافأة العملاء من خلال الحملات الهادفة. ولطالما كان التركيز على العملاء جزءاً لا يتجزأ من رحلة نمونا، ونفخر بكوننا علامة نجحت في اكتساب ثقة العديد من العملاء الأوفياء».