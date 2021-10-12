قامت رائدة تجارة التجزئة (لولو)، بإطلاق حملتها الخيرية «الوردي الآن: اشتر الأخضر، ادعم الوردي»، إذ سيتم تخصيص مبلغ ريال واحد لصالح جمعية زهرة لمكافحة سرطان الثدي عند شراء الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام. وأُطلقت هذه الحملة في أطياف مول باليرموك بالرياض. وتم إطلاقها من قبل سعاد بن عامر، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة وبحضور هنادي العوذة – الرئيس التنفيذي لجمعية زهرة وأحمد عسيري – مدير التسويق والتواصل والسيد شهيم محمد – المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية وممثلي «لولو».

السيد شهيم محمد، المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية شارك قائلاً: «هذه هي السنة الرابعة لنا بإقامة حملة ذات غرض مزدوج مع زهرة. حيث تحمل توعية بأهمية المحافظة على البيئة، من خلال عدم استخدام و تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية، بينما نساعد لمكافحة هذا الوباء.»

«لولو» قامت وبمناسبة «الوردي الآن» بتجهيز مسار محاسبة خاص للعملاء الذين يستخدمون الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام ليتمكنوا من المحاسبة بشكل أسرع و يوفروا الوقت. وهذه الحملة ستستمر حتى 31 أكتوبر 2021.

بجانب أنها معروفة لتنوع منتجاتها الكبير وتفهمها لخدمة عملائها، «لولو» دائما كانت سباقة في تبني المبادرات للمحافظة على البيئة، و تقديم المساعدة للمحتاجين طيلة الأعوام. شركة التجزئة الرائدة في المنطقة قامت بإيجاد الكثير من المشاريع لمساعدة المحتاجين وستستمر في عملها مستقبلاً.