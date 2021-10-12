ضمن إطار جهوده المستمرة لتوفير أفضل الخدمات الرقمية للعملاء، والاستفادة من أحدث التقنيات، طور بنك ساب خدمات التحويل الدولي عبر قنواته الرقمية وذلك بالشراكة مع شركات التنقنية المالية «ماستر كارد سند» و«شركة ريبل»؛ ليتيح البنك لعملائه تحويل الأموال فوريا وبشكل آمن للمستفيدين الدوليين سواءً إلى حساباتهم البنكية أو إلى المحفظة الإلكترونية أو عبر التسليم النقدي لأكثر من 30 جهة دولية. وبذلك أصبح بإمكان عملاء ساب التحويل إلى أكثر من 170 دولة واستخدام 38 عملة مختلفة.وشملت هذه التحسينات أيضاً تطوير العلاقات مع البنوك المراسلة لتشمل إيصال الحوالات في نفس اليوم للعملات المختارة وتوفير خدمة إيداع الحوالة كاملة للمستفيدين بالدولار الأمريكي.وانعكست هذه الجهود إيجابياً على نمو خدمة الحوالات الدولية في ساب، حيث حقق البنك نمواً يصل إلى أكثر من 50% في قيمة الحوالات المنفذة عبر قنواته الرقمية حتى أغسطس 2021، وارتفعت حصة ساب السوقية في سوق الحوالات الدولية للأفراد لتصل إلى 11.85% حتى يوليو 2021.

وعلق نائب العضو المنتدب للخدمات المصرفية الفردية وإدارة الثروات في ساب بشار القنيبط قائلاً: «في ظل التطور التقني السريع الذي تشهده المملكة استجابة لرؤية المملكة 2030، وتنفيذاً لإستراتيجية البنك الهادفة إلى التحول الرقمي، يركز بنك ساب على تسريع خطوات التحول على كافة الأصعدة، بما في ذلك الحوالات الدولية والتي تشكل واحدة من الركائز المهمة لتقديم تجربة مصرفية رائدة، وعلى هذا الأساس كثفنا الجهود الساعية لتمكين العملاء من التحويل الدولي للأموال بشكل فوري وآمن، وفق أفضل التقنيات المقدمة، وسنواصل السعي لتطوير جميع منتجاتنا وخدماتنا بشكل مستمر على النحو الذي يضمن المحافظة على مكانتنا الرائدة في السوق، ويدعم قوتنا التنافسية بفاعلية».

يذكر أن بنك ساب فاز أخيرا بجائزة «أفضل بنك رقمي للعملاء في المملكة العربية السعودية» لعام 2021 من مجلة جلوبال فاينانس. وذلك تقديراً لجهود البنك في تطوير الحلول الرقمية المبتكرة والتي توفر للعملاء تجربة مصرفية رقمية متطورة، وبلغت نسبة فتح الحسابات الجارية عن طريق القنوات الرقمية 86% من إجمالي عدد الحسابات الجديدة، حيث بلغ عدد الحسابات الجديدة عبر القنوات الرقمية 100 ألف حساب.

وشهدت الفترة الماضية زيادة كبيرة في عدد مستخدمي قنوات ساب الرقمية، وقد نجح البنك في نقل مجموعة واسعة من الخدمات والعمليات اليدوية إلى منصاته الرقمية. وبلغت الخدمات المقدمة للعملاء الأفراد عبر تطبيق ساب أكثر من 130 خدمة بنكية. ويعد بنك ساب من أوائل البنوك الحاصلة على موافقة البنك المركزي السعودي – ضمن إطار البيئة التجريبية SandBox- بتقديم خدمة تحديث بيانات العملاء إلكترونياً «اعرف عميلك»- من خلال القنوات الرقمية دون الحاجة لزيارة الفرع والتي ساهمت بشكل إيجابي في رفع تجربة العملاء وتمثل حالياً ما نسبته 60% من إجمالي عمليات تحديث البيانات للفئات المستهدفة.