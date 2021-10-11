إليك عرض لأفضل ثلاث ميزات من كل واحد منهما لمساعدتك على اتخاذ قرار

أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة أخيرا إضافتين جديدتين إلى سلسلة HUAWEI nova في الفئة المتوسطة وسلسلة HUAWEI nova Y في الفئة المبتدئة، وهما HUAWEI nova 8i وHUAWEI nova Y60، والتي أصبحت متوفرة على الموقع الرسمي لشركة Huawei بقيمة 1399 لهاتف nova 8i الذي يأتي بثلاثة ألوان: أسود، وفضي وأزرق، فيما يأتي هاتف nova Y60 بسعر 699 ريالا ويتوفر منه اللونان الأخضر والأسود. في حين أن كلا من هذه الهواتف الذكية الجديدة تتبع نهج هواوي في تقديم ميزات قوية إلى أجهزة الفئة المتوسطة وأجهزة الفئة الأبتدئية. فإن كلاهما فريد تماما بطريقته الخاصة مما يجعلهما من أفضل الخيارات لتناسب أذواق المستخدمين المختلفة. الحيرة في الاختيار بين الاثنين؟ دعونا نساعدكم.

HUAWEI nova Y60 وHUAWEI nova 8i

HUAWEI nova 8i

إذا كنت شخصا يستخدم الهاتف الذكي بشكل متكرر للتصوير الفوتوغرافي والمهام المكثفة أثناء التنقل، فقد ترغب في اختيار

هاتف HUAWEI nova 8i بكاميرا فائقة وشحن فائق السرعة. ويأتي مع ميزات لا تتيح لك الاستمتاع بالحياة على أكمل وجه.

شحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط للشحن السريع

بالنسبة للأشخاص الذين يقضون ساعات باستخدام هواتفهم الذكية، قد يكون الأمر محبطا حقا عند التعامل مع شيء مهم لرؤية مستوى البطارية ينخفض في الدقيقة. أو الأسوأ من ذلك، إغلاق الهاتف فجأة. لإبعاد قلق البطارية المنخفضة يعد عمر البطارية طويل الأمد أحد أهم الميزات التي يتوقعها مستخدمو الهواتف الذكية الثقيلة. يوفر لك شحنا فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط بطارية كبيرة 4300 مللي أمبير. وبفضل التكنولوجيا المبتكرة single-cell tri-electrode، يمكن شحن HUAWEI nova 8i إلى 68 ٪ في 20 دقيقة فقط ويمكن شحنها بالكامل في 38 دقيقة فقط.

إعداد كاميرا رباعية 64 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي

عندما يتعلق الأمر بالكاميرا، فيHUAWEI nova 8i تم تصميم إعداد الكاميرا الرباعية 64 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي لدعمك في اتخاذ أفضل اللقطات، مما يسمح لك بالاستفادة من أربع كاميرات مختلفة لتناسب الزاوية والإضاءة وحجم ومسافة الموضوع، بالإضافة إلى الكاميرا عالية الدقة 64 ميجابكسل، ستحصل على كاميرا بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا عمق 2 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع الأدوات المناسبة تحت تصرفكم.

تجربة مشاهدة ممتعة

حسنا، الشاشة هي حرفيا ما كنت تنوي أن تبحث أكثر من مرة عند استخدام الهاتف الذكي الخاص بك. سيكون من دواعي سرورك أن تعرف أن HUAWEI nova 8i يتميز بشاشة كبيرة عالية الدقة FHD+ مع دقة 2376 1080 x، ومع دعم DCI-P3 colour gamut توفر الشاشة ألوانا غنية ونابضة بالحياة وتفاصيل حقيقية. لذلك، يمكنك الاستمتاع بتجربة بصرية متميزة عند الانغماس في متعة مشاهدة الأفلام أو ممارسة الألعاب.

HUAWEI nova Y60

HUAWEI nova Y60 الهاتف الذكي الآخر من هواوي هو marvel للمبتدئين. إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي مع شاشة كبيرة بطارية ضخمة وإعداد كاميرا لائق لاتبحث بعيداً إليك HUAWEI nova Y60

شاشة عرض كاملة HUAWEI FullView لمجال رؤية أوسع

شاهد المزيد، العب أكثر واعمل أكثر مع شاشة عرض كاملة FullView عالية الوضوح Hd + مقاس 6.6 بوصة، لا يتميز هاتف HUAWEI nova Y60 بمجال رؤية أوسع فحسب، بل يوفر لك أيضا تجربة مشاهدة جديدة تماما من خلال السماح لك بالاستمتاع بتجربة بصرية أوسع وأكثر وضوحا عند ممارسة الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو تصفح الإنترنت أو تعدد المهام. علاوة على ذلك، يمكن لشاشة HD+ تقديم ألوان نابضة بالحياة وتفاصيل دقيقة، بينما تتميز بوضع راحة العين الذي يقلل بشكل فعال من الضوء الأزرق لتخفيف إجهاد العين للمستخدمين.

المزيد من الاستمتاع مع بطارية كبيرة 5.000 مللي أمبير

سواء كنت في نزهة أو تريد التقاط لحظات لا تنسى من عطلات نهاية الأسبوع مع الأصدقاء، أو كنت في حاجة إلى هاتف مع بطارية يمكن أن تستمر، فلقد تم تجهيز HUAWEI nova Y60 ببطارية كبيرة 5.000 مللي أمبير (القيمة النموذجية) لدعمك حتى تتمكن من بث الألعاب ومشاركتها وتشغيلها عبر الإنترنت دون قلق. بالإضافة إلى ذلك، لمنحك راحة البال، يدعم HUAWEI nova Y60 تشغيل الفيديو عبر الإنترنت لمدة تصل إلى 15 ساعة. ومع ذلك يمكنك قضاء المزيد من الوقت في الأشياء التي تستمتع بها، سواء كانت مشاهدة مقاطع الفيديو أوالقراءة عبر الإنترنت أو تتصفح الإنترنت.

اغتنم هذه اللحظة باستخدام كاميرا ثلاثية متعددة الوظائف مدعمة بالذكاء الاصطناعي

يأتي هاتف HUAWEI nova Y60 مزودا بكاميرا ثلاثية قوية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، تحتوي الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عريضة للغاية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل. يمكن للكاميرا الرئيسية التقاط كميات هائلة من الضوء لإنتاج صور عالية الدقة. إلى جانب خوارزمية هواوي المطورة ذاتيا والمخصصة للتصوير الفوتوغرافي للحركة، ستكتشف الكاميرا تلقائيا الموضوعات المتحركة نيابة عنك وتتكيف مع سرعة الغالق المثلى لالتقاط الصور الشبيهة بالملصقات. وتتيح الكاميرا بزاوية عريضة جداً 120 درجة الفرصة للمستخدمين تضمين المزيد من الأشخاص في صورة جماعية، بينما تخلق كاميرا العمق تأثيرا غير واضحٍ في الخلفية لجعل الموضوع بارزا.

يعمل كل من HUAWEI nova Y60 وHUAWEI nova 8i على واجهة المستخدم EMUI 11 التي تقدم مجموعة مختارة من الميزات الذكية لمساعدتك على التعامل مع المهام بشكل أكثر كفاءة في الحياة اليومية. يتيح كلا الهاتفين التواصل والتفاعل السلس من خلال MeeTime، وخاصية النوافذ المتعددة Multi-Window، وخاصية إيماءات لقطة الشاشة knuckle gestures والعديد من الميزات الرائعة والذكية الأخرى. كما يأتي متجر تطبيقات AppGallery مثبتا مسبقا حيث يتوفر الكثير من التطبيقات عالية الجودة.

فإنه ليس من السهل الاختيار بين الهاتفين المذهلين. يقدم كلا الهاتفين من حيث العرض مما يجعله خيارا رائعا عند التفكير في ترقية الهاتف. ومع ذلك، يمكن لعشاق التصوير اختيار HUAWEI nova 8i، في حين يمكن لأولئك الذين يريدون عمر بطارية أطول اختيار HUAWEI nova Y60.

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