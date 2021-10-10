كشف رصد أجرته «عكاظ» أن القيمة السوقية للبنوك السعودية تقترب من حاجز التريليون ريال لأول مرة في تاريخها، إذ تبلغ القيمة السوقية للبنوك الـ 10 مجتمعة بنهاية تداولات أسهمها أمس (الأحد) نحو 968.88 مليار ريال، ليفصلها نحو 31.12 مليار ريال للوصول إلى التريليون.ووفقا للرصد، فإن بنك الراجحي يعد البنك الأعلى قيمة سوقية في المؤشر، وتبلغ قيمته نحو 335.5 مليار ريال، تعادل 34.63% من إجمالي قيمة القطاع البنكي في المملكة، وجاء ثانيا بنك الأهلي، إذ بلغت قيمته نحو 288.38 مليار ريال، تعادل نسبتها 29.76% من القطاع البنكي، خصوصا بعد اندماج مجموعة «سامبا» معه.وكان بنك الرياض ثالث أعلى قيمة سوقية في البنوك، وبلغت قيمته السوقية نحو 82.2 مليار ريال، بما تعادل 8.48% من وزن كافة البنوك، ثم بنك «ساب» الذي شهد أخيرا اندماج بنك «الأول» فيه، وبلغت قيمته السوقية 68.22 مليار ريال، بما يعادل 7.04% من القيمة السوقية للبنوك.وسجل سهما «الأهلي، والإنماء» خلال تداولاتهما أمس (الأحد) أعلى سعر تاريخي لهما، إذ بلغ الأول 64.7 ريال للسهم الواحد، ولامس الثاني مستوى 24.86 ريال للسهم، فيما صعد سهم مصرف الراجحي لأعلى مستوى له منذ عام 2006 وتحديدا منذ الانهيار الكبير لسوق الأسهم.ووفقا لرصد «عكاظ» فإن الودائع لدى البنوك حافظت على مستوياتها فوق حاجز الـ 2 تريليون للشهر الرابع على التوالي، وبلغ مجموع الودائع نحو 2.03 مليار ريال، منها 1.31 تريليون ريال مسجلة كودائع تحت الطلب.الراجحي الأعلى قيمةتختصبـ 10 بنوكقيمة البنوك السوقية: