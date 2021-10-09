كشف رصد أجرته «عكاظ» أن القيمة السوقية لملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي) سجلت مستويات قياسية بنهاية تداولاتها الأسبوعية، إذ بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات (غير الموقوفة) نحو 303.9 مليار ريال تقسمت على نحو 201 شركة، ولم يشمل الرصد شركات «وفاء، الخضري، الصقر، ثمار» لإيقافها عن التداول.ويتملك المستثمرون الأجانب في 9 شركات بشكل (إستراتيجي)؛ ممثلة في شركات «بترو رابغ، ساب، العربي، إليانز إس إف، ولاء، اتحاد الخليج، بوبا، تشب، الوطنية»، ولا يجوز للمستثمر الإستراتيجي الأجنبي التصرف في الأسهم التي امتلكها خلال السنتين التاليتين لتاريخ تملكه تلك الأسهم؛ فيما يتملك بقية المستثمرين الأجانب في الشركات والصناديق الأخرى كافة بنسب متفاوتة، وخلت ملكيتهم من الاستثمار في 8 شركات وصناديق وهي: «جدوى ريت الحرمين، مشاعر ريت، ميفك ريت، بنيان ريت»، وشركات «طيبة، مكة، جبل عمر، مدينة المعرفة».وتتيح العديد من الصناديق إمكانية استحواذ المستثمرين الأجانب على أسهم الصندوق كافة، ولا يوجد حد أعلى للتملك في 13 صندوق «ريت» التالية: «الرياض، الجزيرة، تعليم، المعذر، مشاركة، ملكية، الأهلي، دراية، الراجحي، جدوى السعودية، سكدو كابيتال، سويكورب كابيتال، الخبير».واستحوذ القطاع البنكي على النصيب الأعلى من تملك المستثمرين الأجانب، وكان بنك الراجحي الأعلى قيمة سوقية لأسهم المستثمرين الأجانب بقيمة 41.21 مليار ريال، وجاء في المرتبة الثانية بنك الأهلي وبلغت قيمة أسهم الأجانب نحو 32.84 مليار ريال، ثم بنك ساب في المرتبة الثالثة بأسهم يمتلكها الأجانب بقيمة 27.17 مليار ريال، ثم أرامكو بقيمة 22.29 مليار ريال، وجاءت سابك خامسا وبلغت قيمة أسهم الأجانب بها نحو 22 مليار ريال.وتبلغ نسبة ملكية المستثمرين الأجانب نحو 2.95% من إجمالي القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في سوق الأسهم، وتبلغ القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة نحو 10.31 تريليون ريال، منها 7.43 تريليون ريال ملكية شركة أرامكو فقط.