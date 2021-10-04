تحت رعاية وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، شاركت الشركة السعودية للكهرباء، بصفتها راعيا إستراتيجيا، في المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر، الذي نظمته الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي، في فندق الريتز كالرتون بالرياض ما بين 3 -6 من أكتوبر الجاري.

وأوضح المهندس زياد الشمري رئيس قطاع الأمن الصناعي في السعودية للكهرباء أن مشاركة الشركة في المؤتمر والمعرض المصاحب، تأتي ضمن جهودها لتطبيق معايير السلامة العالمية، وإسهاماً في نشر ثقافة السلامة في مواقع العمل لحماية الأفراد والمجتمع.

وأضاف الشمري أن الشركة شاركت في المعرض المصاحب للمؤتمر بجناح يستعرض مجموعة من الإرشادات التوعوية في مجال الإشراف الفعال على السلامة، وإجراءات العمل الآمن، والقواعد الذهبية للعمل على المرتفعات والأماكن المحصورة، والسلامة من الإجهاد الحراري، واستخدام التقنية لتجنب مخاطر الحريق في مواقع العمل، واستعراض التقنيات الأمنية المستخدمة لحماية منشآت الشركة.

جدير بالذكر أن المؤتمر السعودي الدولي للسلامة الصناعية ومنع الخسائر يعقد سنوياً، بمشاركة مجموعة كبيرة من المتخصصين في الأمن الصناعي، وعدد من الشركات الكبرى في المملكة، ويركز في جلساته وورشه على مفهوم السلامة والدور الاستباقي لمنع الخسائر في المرافق النفطية والصناعية والحيوية.