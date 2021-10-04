أعلنت الخطوط السعودية الناقل الوطني، عن تدشين بطاقة الفرسان - ساب بلاتينيوم ماستركارد الائتمانية المطورة، التي تحمل علامة تجارية مشتركة مع البنك السعودي البريطاني (ساب)، حيث تم تحديث بطاقة الفرسان المتوفرة مسبقًا لدى البنك الأول لتتضمن منافع ومزايا فريدة في السوق ضمن مجموعة بطاقات ساب الائتمانية. ويوفر العرض العديد من المزايا تصل إلى 25.000 ميل مكافأة للعملاء الجدد، ما يعد من أفضل عروض بطاقات الفرسان في المملكة.

وبهذه المناسبة علق عصام أخونباي، نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج في الخطوط السعودية، قائلًا: «الخطوط السعودية ملتزمة بتقديم خيارات عديدة من الشراكات والمنتجات لأعضاء الفرسان، تتوافق مع تطلعاتهم وتقدم لهم العديد من المزايا. ونحن على ثقة أن شراكتنا مع بنك ساب ستتيح لضيوفنا إمكانية الاستفادة من أفضل العروض التي تمكنهم من التخطيط لرحلاتهم بشكل أسهل والاستمتاع بأوقات لا تنسى».

من جهته قال بشار القنبيط، نائب العضو المنتدب لمصرفية الأفراد وإدارة الثروات في ساب: «يتمتع ساب بمكانة ملائمة لتقديم أفضل المنتجات للعملاء المتوافقة مع متطلباتهم، نظرًا لنطاقه الأوسع وقدراته المعززة بعد الاندماج. ونفخر بشراكتنا مع شركة الطيران الرائدة في المملكة «السعودية» وماستركارد لتقديم هذه البطاقة الائتمانية القيّمة، التي تركز بشكل أساسي على السفر. ويعد إطلاق هذه البطاقة جزءا من استراتيجيتنا الهادفة إلى تقديم منتجات أكثر شمولية، حيث تجمع بين متطلبات السفر والتقنية وفئات الإنفاق الأخرى، إضافة إلى برامج الولاء والمكافآت المجزية المقدمة لمختلف شرائح عملائنا».

وأضافت ماريا ميدفيديفا، نائب الرئيس ورئيس تطوير الأعمال، المملكة العربية السعودية، ماستركارد: «لقد عزز العام الماضي مدى أهمية السفر لاتصالنا بالأصدقاء والعائلة ومجتمعات العمل لدينا، وبأن نشهد استجابة فعالة للتغيرات التي شهدها القطاع، حيث يتوقع المستهلكون اليوم الاعتماد على الابتكار أكثر من أي وقت مضى. ونحن ملتزمون بالعمل مع شركائنا لمواصلة تطوير وتقديم الحلول المبتكرة لتلبية احتياجات عملائنا، وتوفير تجارب دفع سلسة وآمنة ومثمرة».