أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» عن إقامة 5 مزادات علنية، تقام على عدة عقارات في عدة مناطق بالمملكة، في الفترة ما بين (6 حتى 14 من شهر أكتوبر لعام 2021).وتستعرض المزادات 47 فرصة استثمارية عقارية وبمساحات إجمالية تتجاوز مليوناً و600 ألف متر مربع، حيث تبدأ بـ«مزاد نزل مكة» الذي يستعرض 4 فرصٍ عقارية تتمثل في عمائر سكنية ومبنى ومحطة تجارية بمدينة مكة المكرمة، و«مزاد روائع الزلفي» الذي يستعرض 23 فرصة عقارية، وهي عبارة عن 23 أرضاً سكنية بحي العزيزية بمحافظة الزلفي، ومزاد «درر الخرج» الإلكتروني الذي يستعرض 4 فرصٍ عقارية تتمثل في عدة أراضٍ وبيتين بمحافظة الخرج، ومزاد «اليمامة الإلكتروني» الذي يستعرض فرصة عقارية تتمثل في أرض سكنية بمحافظة الزلفي، ومزاد «عالية بريدة» الذي يستعرض 15 فرصة استثمارية تتمثل في 12 أرضاً سكنية و3 أراضٍ مسورة بمدينة بريدة.