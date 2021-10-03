شحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط وكاميرا رباعية 64 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي وشاشة مقاس 6.6 بوصة وبطارية كبيرة! لقد أذهلنا!

منذ إطلاقها تهدف سلسلة HUAWEI nova إلى أن تصبح الهاتف الذكي الذي يحبه الشباب أكثر من غيرهم. يمكن قول الشيء نفسه عن سلسلة HUAWEI nova Y التي تهدف إلى تزويد المستخدمين بميزات رائدة في الفئة المتوسطة في هاتف ذكي بأسعار اقتصادية.

يحتوي كل من HUAWEI nova و HUAWEI nova Y على أعضاء جدد ؛ HUAWEI nova 8i و HUAWEI nova Y60 على التوالي.

يأتي هاتف HUAWEI nova 8i مزودا بشحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط وكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي وشاشة شهيرة دون حواف مقاس 6.67 بوصة بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي كبيرة ومساحة تخزين ذاكرة داخلية. بينما، يقدم HUAWEI nova Y60 شاشة عرض كاملة FullView مقاس 6.6 بوصة وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير وكاميرا ثلاثية مدعمة بالذكاء الاصطناعي وذاكرة وصول عشوائي كبيرة ومساحة تخزين ذاكرة داخلية بالإضافة إلى الميزات الرائعة لواجهة المستخدم EMUI 11. لقد أتيحت لنا الفرصة لاستكشاف كل من الهواتف الذكية ويجب أن نقول إنها وحوش مطلقة!

HUAWEI nova 8i

شحن فائق السرعة بقوة 66 واط HUAWEI SuperCharge

قلق البطارية المنخفضة قديم حيث إن HUAWEI nova 8i يقدم لك شحن فائق السرعة بقوة 66 واط HUAWEI SuperCharge

وبطارية كبيرة 4300 مللي أمبير. وبفضل التكنولوجيا المبتكرة single-cell tri-electrode، يمكن شحن HUAWEI nova 8i إلى 68 % في 20 دقيقة فقط ويمكن شحنها بالكامل في 38 دقيقة فقط. بالإضافة إلى ذلك، توفر خوارزميات الذكاء الاصطناعي الموفرة للطاقة إدارة البطارية للمهام المحمولة حتى تتمكن من الاستفادة بشكل أفضل من البطارية للألعاب والترفيه التي تستمر طوال اليوم.

إعداد كاميرا رائع

على واجهة الكاميرا، تتمتع هواتف هواوي بشهرتها بتقديم قدرات كاميرا ممتازة-HUAWEI nova 8i ليس استثناء. ستجد إعداد كاميرا رباعية رائعة من الذكاء الاصطناعي على الجزء الخلفي من الهاتف، الذى يحتوي على كاميرا عالية الدقة 64 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا عمق 2 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع الأدوات المناسبة تحت تصرفكم. مزودة بمستشعر 1 / 1.7 بوصة مذهل، تتيح لك الكاميرا عالية الدقة 64 ميجابكسل التقاط أي لحظة عابرة بأفضل جودة. أفضل جزء هو أنه يدعم أيضا Super Night Shot 2.0 لتقديم قدرات تصوير ليلية قوية. لا تتردد في اتخاذ أفضل لقطة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة والسماح HUAWEI nova 8i القيام بهذا العمل بالنسبة لك!

ما هو أكثر من ذلك ؟ مع كاميرا بزاوية عريضة جدا قادرة على التقاط آفاق الجبال الكاسحة مع عدم وجود تنازلات بشأن دقة الصورة وجودتها. إذا كنت شخصا يستمتع بالفيديو في تلك اللحظات الصغيرة في الحياة، فقد قمت بتغطية HUAWEI nova 8i أيضا! مع الكاميرا الرئيسية الخلفية الرائعة بدقة 64 ميجابكسل، لا تتردد في التقاط مقاطع فيديو Full HD 1080P في أي مكان تذهب إليه، ولالتقاط اللحظات.

من الحافة إلى الحافة عرض تصميم جمالي

إذا كنت تحب مشاهدة العروض على هاتفك الذكي، فستجد سببا وجيها للسقوط في هذا الهاتف الذكي. شاشته توسعية هو آسر بعمق لأول وهلة. على الرغم من الجسم النحيف، تمكن HUAWEI nova 8i من استيعاب شاشة HUAWEI Edgeless دون حواف مقاس 6.67 بوصة في المقدمة. جنبا إلى جنب مع ترتيب الإطار الرفيع للغاية على الجوانب الأربعة، تحقق الشاشة نسبة رائعة من الشاشة إلى الهيكل تبلغ 94.7%، مما يتيح المجال الأمثل للعرض لمختلف استهلاك الوسائط. وفي الوقت نفسه، فإن شاشة FHD+ الكبيرة من HUAWEI nova 8i مع دقة 2376 1080 x،توفر ألوانا غنية ونابضة بالحياة وتفاصيل حقيقية. لذلك، يمكنك الاستمتاع بتجربة بصرية متميزة عند الانغماس في متعة مشاهدة الأفلام.

معالجة سلسة مع مساحة تخزين كافية

مع وحدة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت يمكنك توفير المزيد على الجهاز. بفضل أدائها العالي وتقنية الذاكرة الذكية من هواوي، يتي HUAWEI nova 8i مزود بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، مما يتيح تجربة سلسة للمستخدمين لتشغيل تطبيقات خلفية متعددة في وقت واحد.

HUAWEI nova Y60

شاشة عرض كاملة HUAWEI FullView لمجال رؤية أوسع

مع شاشة كبيرة HD +عالية الوضوح، لا يفتخر HUAWEI nova Y60 بمجال رؤية أوسع فحسب، بل إنه يوفر أيضا تجربة مشاهدة جديدة للمستخدمين في الفئة الابتدائية. باستخدام شاشة عرض كاملة FullView عالية الوضوح Hd + مقاس 6.6 بوصة في الاتجاه الأفقي، يمكنك الاستمتاع بتجربة بصرية أوسع وأكثر وضوحا عند ممارسة الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو تصفح الإنترنت أو تعدد المهام. إلى جانب ذلك، يتبنى HUAWEI nova Y60 ترتيبا رفيعا للغاية من جميع الجوانب لزيادة مجال الرؤية على الشاشة للحصول على تجربة مشاهدة غامرة. علاوة على ذلك، يمكن للشاشة تقديم ألوان نابضة بالحياة وتفاصيل دقيقة، بينما تتميز بوضع راحة العين الذي يقلل بشكل فعال من الضوء الأزرق لتخفيف إجهاد العين للمستخدمين.

المزيد من الاستمتاع مع بطارية كبيرة 5,000 مللي أمبير

كنت في حاجة إلى الهاتف مع بطارية يمكن أن تستمر. تم تجهيز HUAWEI nova Y60 ببطارية كبيرة 5,000 مللي أمبير (القيمة النموذجية) لدعمك حتى تتمكن من بث الألعاب ومشاركتها وتشغيلها عبر الإنترنت دون قلق. يدعم هذا الهاتف الذكي تشغيل الفيديو عبر الإنترنت لمدة تصل إلى 15 ساعة. بالاضافة إلى البطارية الكبيرة، تم تجهيز HUAWIE nova Y60 أيضا بخوارزميات الذكاء الاصطناعي الموفرة للطاقة من هواوي والتي يمكنها تحديد عادات استخدام الهاتف المحمول الخاصة بالمستخدم والتكيف معها، مما يزيد من تحسين حل توفير الطاقة لضمان عمر أطول للبطارية.

اغتنم هذه اللحظة باستخدام كاميرا ثلاثية متعددة الوظائف مدعمة بالذكاء الاصطناعي

مزود بكاميرا ثلاثية قوية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، يتيح HUAWEI nova Y60 للمستخدمين التقاط صور أكثر وضوحا للحظات اليومية بسهولة. تحتوي الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل على فتحة كبيرة f/1.8 التي تلتقط المزيد من الضوء لإنتاج صور عالية الدقة حتى في الليل أو في ظروف الإضاءة المنخفضة، حيث تقدم خوارزميات تقليل الضوضاء المدمجة الصور تبدو مشرقة وواضحة. وتتيح الكاميرا بزاوية عريضة جداً 120 درجة الفرصة للمستخدمين تضمين المزيد من الأشخاص في صورة جماعية، بينما تخلق كاميرا العمق تأثيرا غير واضح في الخلفية لجعل الموضوع بارزا. توفر الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل وخوارزمية الجمال المدمجة في الذكاء الاصطناعي تأثيرات تجميل مخصصة، مما يجعل HUAWEI nova Y60 أداة سيلفي رائعة للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم.

مساحة تخزين أكبر للجميع

يعتمد HUAWEI nova Y60 معالج ثماني النواة ويأتي مع ذاكرة الوصول العشوائي 4 ميجابكسل لضمان الأداء الفعال والقوي. توفر لك سعة التخزين الداخلية 64 جيجابايت مساحة أكبر. علاوة على ذلك، إذا قمت بإدخال بطاقات MicroSD، يمكنك أيضا الاستمتاع بسعة تخزين أكبر تصل إلى 512 جيجابايت.

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تجارب رائعة للجوال مقدمة من واجهة المستخدم EMUI 11

يستفيد HUAWEI nova Y60 من تقنية الهواتف الذكية والنظام البيئي من هواوي لتقديم تجربة أفضل للجوال. يتيح الهاتف الذكي

التواصل والتفاعل السلس من خلال MeeTime، وخاصية النوافذ المتعددة Multi-Window، وخاصية ايماءات لقطة الشاشة knuckle gestures والعديد من الميزات الرائعة والذكية الأخرى. كما يأتي متجر تطبيقات AppGallery مثبتا مسبقا حيث يتوفر الكثير من التطبيقات عالية الجودة.

يحتاج عصرنا التكنولوجيا الآن الى هاتف HUAWEI nova 8i الحديث هاتف موثوق به مع سرعة شحن فائقة وكاميرا قوية وشاشة لا تشوبها شائبة وميزات رائعة مثيرة للاهتمام مما يجعل HUAWEI nova 8i أحد أفضل الخيارات في السوق الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة. وإذا كنت تبحث عن شيء أصغر قليلا وبسعر معقول، فإن HUAWEI nova Y60 لا يخيب ظنك مع شاشة عرض كاملة HUAWEI FullView كبيرة مقاس 6.6 بوصة وبطارية كبيرة طويلة العمر وكاميرا ثلاثية قوية مدعمة بالذكاء الاصطناعي.

السعر والتوافر

يتوفر هاتف HUAWEI nova 8i الآن في المملكة العربية السعودية بثلاثة ألوان الأسود و الأزرق و الفضي بسعر 1,399ريالاً

ويأتي هاتف HUAWEI nova Y60 باللونين الأخضر والأسود ومتاح أيضاً للشراء بسعر 699 ريالاً، حيث تتوفر هدية مميزة عند شراء احد الجهازين و هي عبارة عن HUAWEI Band 4. يمكنك الشراء الجهازين من متجر هواوي الرئيسي في رياض بارك وعبر متجر هواوي الإلكتروني والعديد من المتاجر المعتمدة في المملكة العربية السعودية.