بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال اليومين الماضيين، توطين 4 قطاعات حيوية، إذ بدأت أمس الأول (الجمعة) توطين قطاعي «دور السينما» و«المهن العقارية» بنسبة 70%، فيما تم أمس السبت توطين «المطاعم والمقاهي» و«التموينات والأسواق المركزية». وأكدت أن الهدف من توطين تلك القطاعات يتمثل في توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات بمختلف المناطق، ورفع مستوى المشاركة في سوق العمل.وأوضحت الوزارة، ان المرحلة الأولى قرار توطين دور السينما ينص على قصر العمل على السعوديين بنسبة 100% في أنشطة ودور عرض الأفلام السينمائية وجميع الأنشطة التابعة لها المندرجة تحت أنشطة إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية ونشر الموسيقى في مهن المبيعات (مبيعات التذاكر داخل السينما، مبيعات المشروبات والأطعمة داخل السينما، مبيعات التجزئة داخل السينما، المهن الإشرافية داخل السينما)، فيما ستستهدف المرحلة الثانية توطين العاملين بالمهنة الفنية بنسبة 50% داخل دور السينما في أنشطة ودور عرض الأفلام السينمائية وجميع الأنشطة التابعة لها المندرجة تحت أنشطة إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية والتسجيلات الصوتية ونشر الموسيقى، وستبدأ في 24 من شهر ذي القعدة القادم. وفيما يختص بقرار توطين أنشطة المطاعم والمقاهي فسيشمل جميع منافذ بيع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي، فيما يستثنى (الكافتيريا، تجهيز وإعداد الطعام أو المتعهدين ومتعهدي الإعاشة والمقاصف والكافتيريا في المصانع والمكاتب والمستشفيات والمدارس والمطاعم والمقاهي داخل الفنادق و الشقق و الفلل الفندقية)، مع استثناء «أعمال النظافة، وعامل الشحن والتفريغ».