«طيران أديل» يدشن أولى رحلاته إلى نجران.

دشن «طيران أديل»، الشركة الوطنية الأقوى صعوداً في صناعة الطيران بالشرق الأوسط، أحدث الوجهات الجديدة الى مطار «نجران» جنوب المملكة، وتمت إضافتها رسمياً إلى شبكة الرحلات الداخلية المتنامية، وذلك من خلال تسيير رحلتين مباشرتين يومياً في الاتجاهين انطلاقاً من الرياض، بدءاً من اليوم 30 سبتمبر 2021.

وقد غادرت الرحلة الأولى مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم (الخميس) عند الساعة 12:55 ظهراً والتي تحمل الرقم F375 وكان قد سبق ذلك احتفال بهذه المناسبة في صالة المغادرة رقم 5 وذلك قبيل تصعيد ركاب الرحلة، حضره مجموعة من مسؤولي طيران أديل والمطار وممثلي الجهات الحكومية والأهلية العاملة بالمطار وعدد من المسافرين على متن الرحلة الأولى الذين باركوا لطيران أديل تسيير أولى رحلاتها من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى مطار نجران الإقليمي، متمنين للشركة المزيد من التقدم في كل ما من شأنه تطوير خدمات النقل الجوي الاقتصادي بالمملكة والارتقاء بكل ما يهم المسافرين.

وبهذه المناسبة صرح نائب الرئيس للشؤون التجارية والعملاء الأستاذ أحمد بن عبدالكريم البراهيم قائلاً: «هذه الخطوة تنطلق من إستراتيجية الشركة التوسعية الداخلية والتي تهدف إلى تغطية كافة مناطق ومدن المملكة والوصول إلى عملاء جدد لتجربة السفر الاقتصادي والحصول على أفضل الأسعار للرحلات الجوية بالمملكة، إضافة إلى تقديم خيارات متنوّعة ومتميزة للمسافرين، مؤكداً أهمية خدمة كافة مناطق المملكة خصوصاً المنطقة الجنوبية، حيث تعد إحدى الوجهات السياحية والتاريخية المهمة داخلياً إلى جانب خدمة جنودنا البواسل بالحد الجنوبي».

كما تم التقاط الصور التذكارية وتسليم عدد من الهدايا وهي عبارة عن نموذج طائرة حديثة لأسطول الشركة لمدير العلاقات العامة بمطارات الرياض الأستاذ ناصر الضويان، وأخرى لمدير الشؤون الاقتصادية بوكالة الأنباء السعودية الأستاذ خالد العمودي نظير دعم الوكالة وإبرازها لنشاطات الشركة منذ تأسيسها، ومن ثم تم تقطيع تورتة بهذه المناسبة، وفي الختام ودع موظفو أديل المسافرين بباقات الورود متمنين لهم رحلة سعيدة وموفقة.

يشار إلى أنه مع إضافة نجران إلى خريطة الوجهات الداخلية، بات طيران أديل يخدم 14 وجهة داخلية ودولية تضم: الرياض، الدمام، جدة، القصيم ، حائل، أبها، جازان، تبوك، المدينة المنورة، الطائف، بيشة، الباحة، دبي، نجران، كما يأتي إطلاق الوجهة الجديدة بعد انضمام الطائرة الجديدة الخامسة عشرة من طراز إيرباص A320 نيو لأسطول الشركة، والتي أطلق عليها اسم (النسر)، وتحمل هذه الطائرة 186 راكبًا في مقصورة من درجة واحدة، وقد صُممت المقاعد حتى تكون مريحةً وعمليةً للمسافرين وبشكل مختلف تماماً عن الطرازات السابقة، حيث تتميز بمساحات تخزين أوسع وخدمات إضاءة متميزة ومواصفات تقنية وفنية متقدمة.