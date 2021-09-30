نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورشة عمل تعريفية بعنوان «تحسين العلاقة العمالية»، تستهدف سيدات الأعمال، مساء أمس (الاربعاء) 22 صفر 1443هـ الموافق 29 سبتمبر 2021 في مقرها الرئيس ببريدة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وشارك عدد من المتحدثات في اللقاء وهن نهلة الطاسان (باحثة قانون) وإيمان الحربي (خدمة عملاء) وبدرية المشوح (أخصائية توظيف).

أوضحت ذلك مديرة مركز سيدات الأعمال في الغرفة أماني بنت صالح الشامخ مشيرةً إلى أن محاور وأجندة العرض لهذه الورشة كانت كالتالي:

- ارتباط المبادرة برؤية 2030.

- مراحل المبادرة.

- شركاء المبادرة.

- نبذة عامة مبادرة عن تحسين العلاقة التعاقدية.

- خدمة النقل الوظيفي.

- خدمة الخروج والعودة.

- خدمة الخروج النهائي.

وأضافت الشامخ أن المبادرة تهدف إلى تأسيس العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص على مبدأ العلاقة التعاقدية وفقاً لعقد العمل مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية بما لا يتعارض مع نظام العمل السعودي مما يعزز من تنافسية وجاذبية سوق العمل.

ويمكن تلخيص تطلعات المبادرة على النحو التالي:

- زيادة مرونة وتنافسية العمل السعودي.

- رفع الانتاجية للعاملين في سوق العمل.

- حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

- رفع جاذبية سوق العمل ومواءمته مع أفضل الممارسات العالمية ونظام العمل.