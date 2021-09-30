عبر لقاء حضره عدد من المختصين بمجالي الزراعة والمياه بمنطقة القصيم استضافت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم نائب سفارة اليابان هيروفومي مياكي والوفد المرافق له وكان باستقباله رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالعزيز الحميد، وذلك في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة لبحث أوجه التعاون المشترك بين الطرفين، بمشاركة المسؤولين وعدد من الاقتصاديين والمختصين بمجالي الزراعة والمياه بالمنطقة.

وقد رحب الحميد بهيروفومي وشكره على تلبية الدعوة وجرى خلال اللقاء تبادل المعلومات مع الغرفة في عدة مجالات، مؤكداً حرص الغرفة على مثل هذا اللقاء وتبادل العلوم والمعارف وفتح آفاق ومجالات استثمارية جديدة، مشيراً إلى أن لقاء نائب السفير الياباني في المملكة والوفد المرافق له وفريق وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA ) مع كبار المزارعين والمختصين في مجال تقنيات المياه إمداداته وأنظمته في المنطقة، تطرق إلى عدة محاور خلال اللقاء كان أبرزها:

- التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه.

- التحديات الحالية التي تواجه قطاع الزراعة والمزارعين.

- التقنيات والمنتجات التي يحتاجها قطاع المياه.

- التقنيات والمنتجات التي يحتاجها قطاع الزراعة والمزارعين.

من جهته أعرب نائب سفارة اليابان عن امتنانه وشكره للغرفة على حسن الضيافة والاستقبال، مبيناً الاستعداد التام للتعاون والتكامل في ما يخدم البلدين، وخاصة رجال وسيدات المال والأعمال والمختصين بمجالي الزراعة والمياه بالمنطقة.