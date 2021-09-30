كشفت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء المبنية على مسح القوى العاملة للربع الثاني من عام 2021، انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان في سن العمل (السعوديون وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) لتصل إلى 6.6%، مقارنة بـ9.0% خلال الربع الثاني من عام 2020، كما انخفض معدل البطالة للسعوديين ذكورا وإناثا (15 سنة فأكثر) إلى 11.3% في الربع الثاني من عام 2021 مقابل 11.7% في الربع الأول من عام 2021.

وأفادت «الإحصاء» بأن معدل البطالة للسعوديين أقل مما كان عليه في الربع الثاني من العام الماضي (أي نفس الفترة) بـ4.2 نقطة أي أنه أقل من مستواه أثناء بداية جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19».

ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للإناث إلى 33.8%

وانخفض معدل البطالة للسكان الذكور في سن العمل في السعودية في الربع الثاني من عام 2021 إلى 3.5% مقارنة بـ3.7% في الربع الأول لنفس العام 2021، كما بلغ معدل البطالة للسكان الإناث في سن العمل 17.1% في الربع الثاني من عام 2021، مقابل 16.1% في الربع الأول لنفس العام 2021.

كما انخفض معدل البطالة للذكور السعوديين إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2021 مقارنةً بـ7.2% في الربع الأول من العام نفسه 2021، فيما بلغ معدل البطالة للسعوديات 22.3% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقابل 21.1% في الربع السابق بناًء على تقديرات مسح القوى العاملة، وفي الربع الثاني من عام 2021 وصل معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث) إلى 11.3% ليشكل انخفاضا عن المعدل الذي كان عليه في الربع الماضي من عام 2021 حيث كان 11.7%، ليبلغ أقل مستوى خلال السنوات الـ10 السابقة.

وأظهرت نتائج المسح أن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان في سن العمل (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) بلغ 60.8% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقابل 61.1% في الربع الأول من العام نفسه 2021، كما أشارت النتائج إلى انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للذكور في سن العمل (سعوديين وغير سعوديين) خلال الربع الثاني من عام 2021 ليصل إلى 79.2% مقابل 79.7% في الربع الأول من العام نفسه 2021، وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسكان الإناث في سن العمل في الربع الثاني من عام 2021 ليصل إلى 33.8% مقابل 33.6% خلال الربع السابق (أي الربع الأول من عام 2021).

كما أوضحت النتائج انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر) ليصل إلى 49.4% في الربع الثاني من عام 2021 مقارنةً بـ49.5% في الربع السابق، لكنها تظل أعلى من مستوى بداية الجائحة.

وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بين السعوديين الذكور بمقدار 0.4 نقطة ليصل إلى 65.7% في الربع الثاني من عام 2021 مقابل 66.2% في الربع الأول من العام نفسه 2021.

وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة بين السعوديات إلى 32.4% في الربع الثاني من عام 2021 مقارنةً بـ32.3% في الربع السابق (الربع الأول من العام نفسه 2021).

ومنذ الربع الرابع لعام 2020، ركزت الهيئة العامة للإحصاء على فئة المتعطلين السعوديين، وذلك لتزويد صانعي السياسات وعامة الناس بمعلومات عن هذه الفئة، وكذلك لإصدار مؤشرات إضافية عن سوق العمل في السعودية، وعندما طُرح سؤال عمَّا إذا كان المتعطلون السعوديون قد يقبلون بالعمل في القطاع الخاص؟، جاءت الإجابة بـ«نعم» بنسبة تزيد على 94%.

في حين وجد أن العديد من المتعطلين السعوديين لا يقبلون العمل في القطاع الخاص إذا كان يستغرق وقتا طويلا للوصول إليه، حيث إن 78.3% من السعوديات المتعطلات و48.5% من السعوديين المتعطلين يقبلون العمل في القطاع الخاص إذا كان وقت التنقل للوصول للعمل يصل إلى ساعة أو أقل، وكذلك أشار 29.3% من السعوديات المتعطلات و9.4% من السعوديين المتعطلين إلى أنهم قد يقبلون العمل في القطاع الخاص بساعات عمل تصل إلى 6 ساعات أو أقل في اليوم الواحد.