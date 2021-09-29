أطلقت مجموعة الـ20 اليوم (الأربعاء) «منصة مجموعة الـ20 للمياه» التي أنشأتها المملكة وتتولى استضافتها والإشراف عليها خلال السنوات الخمس الأولى.

وجاء إطلاق المنصة خلال اللقاء الثاني لحوار المياه الذي استضافته إيطاليا (عن بعد)، وتحدّث فيه كل من وزير التحول البيئي الإيطالي، ووزيرة البيئة والغابات الإندونيسية، ووزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن الفضلي.

وقال المهندس الفضلي في كلمته لتدشين المنصة: «خلال رئاسة المملكة العربية السعودية العام الماضي، اتفقت دول مجموعة الـ20 على عقد حوار سنوي لمجموعة الـ20 حول المياه، وتبادل أفضل ممارساتها ومعارفها حول الإدارة المستدامة والمرنة للمياه مع بقية العالم، وستنشر نتائج الاجتماعات السنوية في منصة رقمية طوّرتها المملكة وتستضيفها خلال السنوات الخمس الأولى».

وتابع «يسعدني جداً اليوم أن أشارككم منصة المياه لمجموعة الـ20 بوصفها أداةً فعالةً لمشاركة أفضل الممارسات لمجموعة الـ20 في إدارة المياه مع بقية العالم».

وأضاف أن ندرة المياه هي التحدي العالمي الرئيسي، لافتاً الاتنباه إلى أن موجات الجفاف والفيضانات أصبحت أكثر حدةً نتيجة للتغيّر المناخي.

وقال المهندس الفضلي «أسهم وباء كورونا المستجد في تسليط الضوء على العديد من التحديات العالمية، بما في ذلك الحاجة إلى ضمان الوصول للمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي الآمنة»، مشيراً إلى أن تبادل المعرفة وأفضل الممارسات مع المجتمع الدولي يمكن أن يساعد في التغلب على تحديات المياه العالمية.

من جانبه، أكد وكيل وزارة البيئة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني أن جهود المملكة خلال رئاستها مجموعة الـ20 لتعزيز الإدارة المستدامة للمياه على الصعيد العالمي، وعقد حوار سنوي مستقل للمجموعة حول المياه، ومبادرتها بإنشاء منصة مجموعة الـ20 الإلكترونية؛ تظهر دور المملكة الريادي في تطوير المعرفة في إدارة المياه ومشاركتها على مستوى العالم، وحرصها على مواجهة تحديات المياه عالمياً بما يضمن استدامتها.

وأضاف الشيباني أن التحديات المائية تشترك فيها كثير من دول العالم، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الدولية وتبادل الخبرات والمشاركة الفعّالة من جميع الدول لإيجاد حلول مستدامة تضمن المحافظة على أهم مكون على وجه الأرض.

وخلال رئاسة المملكة مجموعة الـ20 العام الماضي (2020)، أعد فريق المياه بالمملكة ورقة سياسات المياه بعنوان: «تعزيز الإدارة المستدامة والمرنة للمياه على الصعيد العالمي». وعُقد اللقاء الأول لحوار المياه، عُرِضَت فيه أفضل الممارسات لدول مجموعة الـ20 في هذا المجال، ثم نشر عبر منصة المياه لمجموعة الـ20. واتفقت دول المجموعة على عقد «حوار المياه» بشكل سنوي وإنشاء منصة إلكترونية لمشاركة الخبرات وأفضل الممارسات في الإدارة المستدامة والمرنة للمياه بين دول مجموعة الـ20 والعالم.

وللمرة الأولى؛ تضمَّن إعلان قادة مجموعة الـ20 لعام 2020، فقرة كاملة حول المياه كان نصها: «نقر بأن خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ميسورة التكلفة والموثوقة والآمنة ضرورية لحياة الإنسان، وأن الحصول على المياه النظيفة أمر مهم لتجاوز الجائحة. ونرحب بحوار مجموعة الـ20 حول المياه كمنبر لمشاركة أفضل الممارسات وتشجيع الابتكار والتقنيات الحديثة بصورة طوعية، التي من شأنها أن تدعم استدامة إدارة المياه ومرونتها وتكاملها».

ويمكن الاطلاع على ما تتضمنه منصة مجموعة الـ20 للمياه عبر الرابط:

https://mewastage.mewa.gov.sa/Sites/G20WaterPlatform/ar/Pages/default.aspx