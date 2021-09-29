أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن المنشآت الملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة، هي التي تبلغ إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375 ألف ريال.

وكشفت أن المنشآت التي تتخطى إيراداتها 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري في نظام ضريبة القيمة المضافة.

وأفادت الهيئة بأن جميع السلع والخدمات تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، إذا تم تقديمها من قِبل منشأة أو صاحب نشاط مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن الضريبة تُدفَع من المستهلك النهائي إلى مقدم الخدمة المسجل في النظام، ومن ثم يقوم المورد بدفع الضريبة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال الإقرارات الضريبية.