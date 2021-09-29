أكدت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد وبورز جلوبال» التصنيف الائتماني للسعودية عند A-/‏A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة.وأوضحت الوكالة أن التعافي من جائحة كورونا وتطور ديناميكيات القطاع النفطي، بالإضافة إلى صافي الأصول الحكومية والخارجية ستدعم النظرة المستقرة. وذكرت أن ارتفاع أسعار النفط والتخفيف من خفض إنتاج «أوبك» للنفط، والانتشار الواسع للقاحات فايروس كورونا، ستؤدي إلى انتعاش النمو الاقتصادي خلال الفترة ما بين 2021 و2024، كما سيؤدي ارتفاع أسعار النفط خلال العام الحالي وارتفاع كميات الإنتاج خلال العام القادم، بالإضافة إلى التوسع في الإيرادات الحكومية وسياسات ضبط الإنفاق، إلى دعم الحسابات المالية والخارجية خلال الفترة نفسها. وتوقعت انخفاض العجز الحكومي إلى 4.3% خلال عام 2021، بالتزامن مع تحسن أسعار النفط، وسياسات الضبط المالي المستمرة.