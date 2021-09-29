اخترق سعر برميل خام «برنت» مستويات 80 دولارا خلال تداولاته أمس (الثلاثاء)، ليصعد إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات، تزامنا مع ارتفاع الطلب العالمي القوي على الخام بالتزامن مع استمرار التعافي من جائحة «كورونا». يأتي ذلك تزامنا مع جهود السعودية القيادية في «أوبك بلس»، ما دفع الدول المنتجة للنفط إلى خفض إنتاجها خلال الفترة الماضية، ليستمر خفض الإنتاج حتى العام القادم، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع.وقال كبير الإستراتيجيين لدى «جيه تي دي إنيرجي سيرفسز» «جون دريسكور» في تصريحات نقلتها «بلومبيرغ»: «أسعار النفط المرتفعة أمامها فرصة لمواصلة هذه المكاسب، في ظل تعافي الطلب، ولا نرى أي دليل على أن هذه المكاسب قد وصلت إلى ذروتها في الوقت الحالي». من جهته، رفع بنك «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر خام «برنت» عند 90 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام الحالي، مقارنة بتوقعات سابقة عند 80 دولارا. وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم نوفمبر القادم بنحو 1.1% إلى 80.42 دولار للبرميل، كما زادت عقود خام «نايمكس» الأمريكي تسليم نوفمبر 1.2% عند 76.37 دولار للبرميل.