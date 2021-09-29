مدد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة «الدورة 20» لمدة 180 يوماً، اعتباراً من 15 ربيع أول 1443هـ، حتى صدور القرار الوزاري بتشكيل مجلس الإدارة الجديد «الدورة 21». وأكد قرار وزير التجارة استمرارية عمل لجنة الإشراف على انتخابات غرفة مكة المكرمة، واستكمال إجراءات العملية الانتخابية كما هو مقرر لها.وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية هشام كعكي أن التمديد لمجلس الدورة الـ20 يأتي ضمن الدعم المستمر لقطاع الأعمال في مكة المكرمة، وتكريس الجهود لاستكمال حزمة المشاريع التي أطلقتها الغرفة خلال الفترة الأخيرة، التي من شأنها تعزيز الأداء الاقتصادي في مكة المكرمة.