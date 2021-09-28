يتميز أحدث حاسوب محمول أنيق متكامل من هواوي بشاشة عرض كاملة FullView بدقة عرض 2K مريحة للعين، ومعالج Gen Intel® Core™ من الجيل الحادي عشر، مع دعم مزايا الأجهزة الفائقة، وبطارية كبيرة مع تقنية الشحن فائق السرعة وأكثر من ذلك

ستعلن شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة إطلاق حاسوب HUAWEI MateBook 13|14 المحمول الجديد في المملكة العربية السعودية. ويعكس الحاسوب المحمول الأنيق2K تصميم سلسلة MateBook، وسمات الابتكار؛ ويضم شاشة عرض كاملة FullView مريحة للعين 2K، ويدمج معالج Gen Intel® Core™ من الجيل الحادي عشر، وميزات الأجهزة الفائقة، وبطارية كبيرة مع تقنية الشحن فائق السرعة بقوة 65 واط، بالإضافة إلى نظام التبريد الجديد والمحسن مروحة وزعنفة HUAWEI Shark Fin Fans من هواوي لتقديم أداء رائد. ويتميز الحاسوب المحمول بميزات الأجهزة الفائقة الغنية ليوفر تجارب محسنة للأجهزة المتعددة، مما يمنح المستهلكين إمكانية الوصول إلى تجربة سلسة في جميع سيناريوهات المكتب الذكي.

متوفر حاسوب HUAWEI MateBook 13|14 المحمول على الموقع الرسمي لشركة هواوي وعبر متاجر التجزئة المختارة في المملكة العربية السعودية، ابتداءً من 23 سبتمبر 2021 بسعر 3999 ريالا، إلى جانب مجموعة من الملحقات، بما في ذلك حقيبة الظهر الكلاسيكية من هواوي، وهواوي بلوتوث ماوس سويفت و«MateDock 2»، ومع العرض المسبق في وقت مبكر، يمكنك الحصول على خصم 400 ريال.

في هذا العرض يمكنك التبادل مع جهازك الذكي والمطالبة بكوبونات تصل قيمتها إلى 4000 ريال لتوفير كبير على HUAWEI MateBook 13 | 14

حاسوب MateBook 13 | 14 المحمول

شاشة عرض كاملة مريحة للعين بدقة 2K

يتميز بشاشة عرض كاملة - FullView بدقة 2K مع دقة تبلغ 2160 × 1440 بكسل والتي تدعم التدرج اللوني 100% sRGB، وسطوع عالٍ بشكل لا يصدق 300 nit، ونسبة تباين عالية تصل إلى 1500: 1 بالإضافة إلى PPI 185. وتوفر شاشة العرض الكاملة مقاس 14 بوصة صور عالية الدقة وأفلام Blu-ray في الوقت الذي توفر فيه دقة ألوان رائعة للمهام الحساسة للألوان مثل تحرير الصور والفيديو.

تتميز شاشة حاسوب HUAWEI MateBook 13|14 المحمول عالية الدقة بدعم متعدد اللمس، وتتيح للمستخدمين التحكم في الحاسوب المحمول كما لو كان هاتفا ذكيا، وكذلك التحكم في أجهزة متعددة في وقت واحد من خلال خاصية العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaboration. أصبح الآن التقاط لقطات الشاشة سهلا كما كان دائما مع ميزة لقطة شاشة Finger Gesture الرائدة من هواوي. وتدعم شاشة العرض الكاملة - FullView أيضا تعتيم التيار المستمر DC Dimming للقضاء على الوميض، وهي معتمدة من TÜV Rheinland لانبعاثات الضوء الأزرق المنخفضة.

أداء قوي يوفر تجارب سلسة

يعمل حاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول بمعالج Intel® Core ™ حتى الجيل الحادي عشر، ويتم تشغيل إصدار المواصفات الأعلى بواسطة معالج i7-1165G7 ليوفر أداءً أقوى، بينما يحافظ على حجمه النحيف وخفة وزنه. تم تصنيع معالج Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر باستخدام عملية 10 نانومتر SuperFin المتقدمة ليوفر للمستخدمين أداءً أسرع ومستقرا للتعبير بشكل كامل عن إبداعهم، مما يتيح للمستخدمين إجراء حسابات معقدة والتعامل مع مهام متعددة بسهولة.

قدرات الجهاز الفائق تتيح تجربة مكتبية ذكية حقيقية

يندرج حاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول ضمن مجموعة منتجات الأجهزة الفائقة التي أطلقتها هواوي أخيرا. ويمكن لهذا الحاسوب المحمول الاتصال لاسلكيًا بالأجهزة اللوحية المتوافقة مثل الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro الجديد كليًا مقاس 12.6 بوصة ومع شاشات مثل HUAWEI MateView عبر كابل USB-C يوفر لك تعاونًا مستقبليًا متعدد الأجهزة ومشاركة الملفات عبر الأجهزة بسحب بسيط وتسقط بين الثلاثي.

يستفيد حاسوب HUAWEI MateBook 14 الجديد من القدرات الموزعة للجهاز الفائق لتعزيز الإنتاجية والإبداع. ويمكنك عرض جهاز HUAWEI MatePad pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة لاسلكيًا على حاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول للاستمتاع بالميزات الجديدة لخاصية العرض على عدة شاشات -Multi-Screen Collaboration على الجهاز اللوحي الذي يأتي بثلاثة أوضاع؛ انعكاس وتوسيع وتعاون.

في وضع الانعكاس، كما يوحي الاسم، يمكنك عكس شاشة حاسوب HUAWEI MateBook 14 إلى شاشة جهازك اللوحي، مما يسمح لك بالعمل مباشرة على الملفات والتعليق على المستندات أو الرسم/الرسم على الكمبيوتر المحمول باستخدام قلم جهازك اللوحي. هناك أيضا وضع التوسيع الذي يحول جهازك اللوحي إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة شاشة إضافية لعرض المزيد من المحتوى، وهو رائع للتسوق عبر الإنترنت أو عند تصفح الإنترنت وهناك العديد من العناصر لاستكشافها. أخيرا، يتيح وضع التعاون المبتكر التفاعلات عبر الأنظمة الأساسية، مما يسمح لك بنقل محتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة بمجرد سحب وإفلات الملفات.

استنادًا إلى تقنيات هواوي الموزعة، تساعد ميزات Multi-screen Collaboration على سد الفجوة بين أنظمة التشغيل Windows و Android، مما يتيح التعاون السلس عبر الأجهزة ومشاركة الملفات والتحكم في الشاشات المتعددة. في إطار خاصية العرض على عدة شاشات – Multi-Screen Collaboration، يمكن توصيل هاتف HUAWEI nova 8 الذي تم إطلاقه أخيرا بحاسوب HUAWEI MateBook 14 لتشكيل جهاز فائق قوي. بمجرد الاتصال، يمكن للحاسوب المحمول الوصول إلى ملفات الهاتف المحمول، وفتح ما يصل إلى ثلاثة مجلدات، بينما يمكن للهاتف الذكي أن يعمل كجهاز الإبهام للحاسوب، مما يجعل إدارة الملفات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى.

علاوة على ذلك، يمكنك توصيل الحاسوب المحمول بشاشة HUAWEI MateView عبر الكابل للحصول على شاشة إضافية توفر لك مساحة مشاهدة غامرة مع عرض شاشة جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحي مقاس 12.6 بوصة لاسلكيًا على حاسوب HUAWEI MateBook 14. مزايا الحصول على هذا الإعداد الثلاثي هو التبديل السهل بين الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تتيح لك التبديل بسهولة بين وضع العمل والوضع الشخصي.

ذاكرة أكبر مع مساحة تخزين داخلية

بالإضافة إلى ترقية المعالج وبطاقة الرسومات، يحتوي حاسوب HUAWEI MateBook 14 على ذاكرة وصول عشوائي مزدوجة القناة بسعة 16 جيجابايت و512 جيجابايت NVMe PCIe SSD، مما يعني أنه لا داعي للقلق بشأن نفاد مساحة التخزين، وقراءة الملفات وحفظها وضغطها أكثر كفاءة، كما أن تعدد المهام أسهل وأكثر سلاسة.

بطارية كبيرة بقدرات شحن فائقة

يعد عمر البطارية أيضًا جزءًا أساسيًا من تجربة المستخدم. تعمل البطارية عالية السعة 56 واط في حاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول جنبًا إلى جنب مع حلول إدارة الطاقة الذكية من هواوي لإطالة عمر البطارية إلى أقصى حد، بحيث يمكن للمستخدمين تركيز انتباههم على ما يهم حقًا. يدعم محول الطاقة USB Type-C المدمج بقدرة 65 واط متعدد الاستخدامات معايير خروج طاقة متعددة ليس فقط للشحن السريع للحاسوب المحمول، ولكن أيضًا دعم تقنية HUAWEI SuperCharge عند الاتصال بهواتف هواوي الذكية المتوافقة. وعند الاحتياج يمكن لوضع Power off Reverse Charging تشغيل الحاسوب المحمول الجديد مقاس 14 بوصة كبنك طاقة للطوارئ لشحن الأجهزة الأخرى.

مروحة وزعنفة HUAWEI Shark وأنابيب حرارية مزدوجة

يوفر النظام الحراري الجديد مروحة وزعنفة HUAWEI Shark تبريد أكثر فعالية ليمكن حاسوب HUAWEI MateBook 14 المحمول من الاستفادة بمعالج Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر بشكل كامل وتقديم أداء سلس ومستدام. يحافظ النظام الحراري القوي الذي يتميز بمروحتين مع شفرات مروحة كثيفة على شكل حرف S وأنبوبي حرارة على حاسوب HUAWEI MateBook 14 باردًا وهادئًا، حتى في ظل الأحمال العالية.

للحصول على إصدار أصغر قليلا مع نفس الميزات المتميزة، يتوفر MateBook 13 قريبا للمستهلكين.