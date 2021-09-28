ارتفعت أسعار النفط أمس، لليوم الخامس على التوالي ووصل برنت لأعلى مستوى منذ أكتوبر 2018، ويتجه صوب 80 دولارا للبرميل، وسط مخاوف بشأن المعروض في وقت يزداد فيه الطلب ببعض مناطق العالم مع تخفيف إجراءات مكافحة الجائحة.وزاد خام برنت 1.15 دولار أو 1.5% إلى 79.24 دولار للبرميل، بعدما سجل الأسبوع الماضي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.وصعد الخام الأمريكي 1.07 دولار أو 1.5% إلى 75.05 دولار للبرميل وهو قرب أعلى سعر له منذ يوليو الماضي، بعدما سجل خامس زيادة أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي.ورفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر مزيج برنت بحلول نهاية العام بمقدار عشرة دولارات إلى 90 دولارا للبرميل؛ بسبب تعافي الطلب على الوقود بمعدل أسرع من المتوقع من تداعيات انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا وأثر إعصار أيدا على الإنتاج الأمريكي الذي أدى لتناقص الإمدادات العالمية. وقال غولدمان ساكس: «لدينا منذ فترة طويلة توقعات إيجابية لأسعار النفط لكن العجز بين العرض والطلب في الوقت الراهن أكبر من توقعاتنا مع انتعاش الطلب العالمي من أثر متحور دلتا بأسرع من توقعاتنا السابقة بالإجماع ومع استمرار الإمدادات العالمية عند مستويات أقل من توقعاتنا السابقة».