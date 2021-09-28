تستعد مجموعة «لولو» في السعودية عبر فروعها الـ22، باستخدام الأعمال الفنية الخطية العربية المميزة على أكياس التسوق في جميع نقاط البيع، لتعد من أوائل شركات التجزئة التي تدعم الجهود الفريدة التي تبذلها وزارة الثقافة السعودية للحفاظ على تاريخ وجماليات الخط العربي في مبادرة عام الخط العربي 2021، لإبراز فن الخط العربي بوصفه فناً قائماً بذاته بما يعكس ثراء الثقافة العربية، وتقديم المملكة كحاضنة للخط العربي، وراعية له، ورائدة في دعمه، وتوحيد جهود القطاعات المعنية والمبادرات الفردية التي تسعى لإبقاء فن الخط العربي وحمايته من الاندثار، إضافةً إلى تعزيز ونشر ثقافة استخدامه بين النشء، وتساهم «لولو» في هذه المبادرة عبر تعزيز ظهور الخط العربي في جميع متاجرها في المملكة.وتأتي مبادرة «لولو» بالتعاون مع الوزارة كجزء من التزام المجموعة بتعزيز الثقافة المحلية والمبادرات المجتمعية، وتم تدشين المبادرة بحضور المدير الإقليمي لأسواق لولو السعودية الكبرى شهيم محمد، الذي عبر عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة الثقافة في هذه المبادرة، مضيفاً: «تتشرف «لولو» أن تدعم مثل هذه المبادرة التي تعزز دور الجمال والتراث الثقافي الملهم في العالم العربي، وخلال مبادرة عام الخط العربي 2021، ونتعهد بالعمل عن كثب مع وزارة الثقافة لإحياء جمال وأهمية الخط العربي لدى جيل الشباب».