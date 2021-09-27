وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يموت 3.8 مليون شخص كل عام نتيجة للتعرض لتلوث الهواء الداخلي، ناهيك عن آثاره الجانبية مثل حكة العين أو سيلان الأنف، والتي أحياناً نحكم عليها بأنها عوارض عادية ولا نأخذها بعين الاعتبار.

وتصنف دايسون على أنها إحدى الشركات النشطة المتقدمة في علوم جودة الهواء وماهية الملوثات داخل المنازل. وبناءً على بحوثها واستثماراتها في هذا المجال، كشفت دايسون عن نسختها الجديدة من جهاز تنقية الهواء الذي ينشر الهواء الدافئ والبارد ويمكنه اكتشاف وإزالة مادة الفورمالديهايد، المركب العضوي المتطاير الأكثر شيوعاً والغاز عديم اللون المنبعث من المنتجات التي نستخدمها لتنظيف وتزيين المنازل، والذي يتراكم بمرور الوقت مع الغبار والمواد الأخرى المسببة للحساسية في الهواء.

وأوضحت دايسون في أحد البيانات الصحفية: «الفورمالديهايد هو غاز ملوث عديم اللون، يصدر عن الأثاث والمنتجات الخشبية التي تحتوي على راتنجات أساسها الفورمالديهايد مثل رقائق الخشب والألواح الليفية والمواد العازلة، ومنتجات مثل الطلاء وورق الحائط والورنيش ومنتجات التنظيف المنزلية».

وفي هذا الإطار، يكتشف جهاز تنقية الهواء من دايسون الغبار والمواد المسببة للحساسية من خلال مرشح HEPA المصنوع من الألياف الزجاجية، ويوفر تحليلاً مفصلاً لجودة الهواء والمواد المسببة للحساسية التي تم التقاطها على شاشة LCD المدمجة بالوحدة. ويستخدم مرشحاً محفزاً للكشف عن مادة الفورمالديهايد ومن ثم يفككها إلى ماء وثاني أكسيد الكربون، وتزعم دايسون أنه لا حاجه لاستبداله أبداً. كما يكتشف مستشعر الحالة الصلبة جزيئات الفورمالديهايد التي تعد أصغر بـ500 مرة من 0.1 ميكرون. ويمكنكم أن تروا مستويات الفورمالديهايد في منزلكم بالتفصيل، والتي يتم إدراجها بصيغة HCHO كي تتمكنوا من مراقبة المستويات.

وتتميز المروحة القائمة بذاتها بتصميم يشبه البرج، وشكل بيضوي خالٍ من الشفرات على قاعدة أسطوانية تدور بمقدار 350 درجة لإخراج الهواء النقي الدافئ أو البارد ونشره حول الغرفة. ويمكن التحكم بدرجة الحرارة وسرعة تدفق الهواء يدوياً باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي Dyson Link، بينما يحافظ الوضع التلقائي على درجة الحرارة المفضلة لديكم في الغرفة، مع ضبط سرعة المروحة حسب الحاجة.

ويتحرك حتى 350 درجة لتدفئة الغرفة بالكامل بشكل فعال وليوصل الهواء لكل زاوية وبسرعة مدهشة. كما يمتلك وضع diffused mode الذي يحول تدفق الهواء عبر الجزء الخلفي من الجهاز لتنقية الهواء دون أن يعرضك للهواء مباشرة.

هذا ويتوفر جهاز Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde في المملكة العربية السعودية عبر موقع sa.dyson.com وفي متاجر دايسون التجريبية ومتاجر التجزئة الشريكة بسعر 3199 ريالا.