كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن شركات الطاقة المتجددة في فرنسا مقبلة بشكل كبير على الاستثمار في المملكة.وأوضح في تصريح تلفزيوني أن شركات مثل شركة «توتال» و«إنجي» و«إي دي إف» تعمل بشكل كبير للحصول على مشاريع جديدة في المملكة.وأضاف أن «توتال»، وبالإضافة إلى استثماراتها السابقة في واحد من أكبر المشاريع الصناعية في الجبيل مشروع «ساتورب» ومشروعها المكمل له «أميرال» باستثمارات تفوق 30 مليار ريال، ستفتتح قريبا محطات توزيع للبترول، بالإضافة إلى محطات للشحن الكهربائي للسيارات الكهربائية مستقبلا، وفقا لـ«العربية».ويستهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة وهو مبادرة إستراتيجية تحت مظلة رؤية المملكة 2030 ومبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة، زيادة حصة المملكة العربية السعودية في إنتاج الطاقة المتجددة إلى الحد الأقصى.وتستهدف المملكة أن تصل حصة الغاز ومصادر الطاقة المتجددة إلى نحو 50% بحلول عام 2030، وأن يحل الغاز والطاقة المتجددة محل نحو مليون برميل يومياً من المكافئ النفطي وأنواع الوقود السائل.