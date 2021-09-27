ارتفع مؤشر سوق الأسهم الرئسي «تاسي» بنهاية تداولاته أمس (الأحد) مرتفعا 82 نقطة، ليخترق مجددا مستويات 11.300 نقطة ويغلق عند مستوى 11.353 نقطة، ليرتفع بعد انخفاض استمر 4 جلسات (طوال الأسبوع الماضي).وساهمت شركة «سابك» في صعود المؤشر 18 نقطة، وبنك الراجحي 12 نقطة، وشركة سبكيم بـ 9 نقاط، وسابك الزراعية بـ 8 نقاط، وبنك الأهلي 6 نقاط، فيما ساهمت شركة «الاتصالات» بخفض المؤشر 6 نقاط.وبلغت القيمة المتداولة للمؤشر نحو 6.04 مليار ريال، تقسمت على 243 ألف صفقة، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 169.4 مليون سهم.وبلغت مكاسب المؤشر خلال العام الحالي 2021، نحو 2663 نقطة، كاسبا 30.65%.