ألزمت الهيئة العامة للموانئ كافة الوكلاء البحريين بضرورة إصدار كافة الفواتير المتعلقة بأصحاب البضائع والشحنات والجهات ذات العلاقة من خلال نظام «سداد» للمدفوعات، مشددة على إلزامية عدم إصدار أي فاتورة غير مرتبطة بنظام سداد.وأكدت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية أنها ستنفذ جولات تفتيشية للتأكد من التطبيق، محذرة من اتخاذ الإجراءات النظامية لغير الملتزمين، لافتة إلى أن الإجراءات النظامية للجهات المخالفة تصل إلى إيقاف مزاولة النشاط.وأشارت إلى تطبيق استخدام نافذة الدفع الموحدة وعدم استخدام التعاملات النقدية خلال عملية الدفع والاسترداد، مؤكدة التعامل بوسائل التحصيل والدفع الإلكترونية الفورية المعتمدة في المملكة من خلال إصدار الفواتير عبر نظام سداد للمدفوعات، مشددة على استخدام القنوات المتاحة سواء كانت من خلال شركة المدفوعات السعودية أو من خلال شركة تبادل (فسح باي).وقالت الهيئة: «الخدمة تهدف إلى توحيد الرسوم والأجور آلياً، وتسهيل التعاملات المالية وتقليص الوقت والجهد على المخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن ومتعهدي الموانئ، إضافة إلى التجار، من خلال إلغاء التعاملات النقدية في الموانئ السعودية، والعمل على مدار الساعة».وأضافت: «خدمة نافذة الدفع الموحد تمكّن المشاركين في المنظومة الوطنية للاستيراد والتصدير (منصة فسح) من البدء بالفوترة إلى استقبال الفواتير والمتطلبات المتعلقة بالمنظومة ودفعها من خلال نقطة إلكترونية موحدة.