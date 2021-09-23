تحل ذكرى اليوم الوطني كل عام على وطننا الغالي و«طيران أديل» يحتفل أيضًا بذكرى انطلاقته الأولى والتي كانت في ذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين (يوم 23 سبتمبر 2017)، حيث بدأت في ذلك التاريخ رحلة النجاح ومشوار الكفاح مع تحليق الرحلة الأولى بين جدة والرياض. ومنذ ذلك اليوم والشركة الفتية تواصل مسيرتها المثمرة وطريقها الطويل وقفزاتها المتتالية نحو التقدم بثبات ونمو مضطرد يومًا تلو الآخر، ومع ما تعيشه المملكة هذه الأيام من احتفالات بذكرى اليوم الوطني الـ(91) لهذا العام، يحتفل «طيران أديل» أحدث طيران اقتصادي وثالث أكبر مشغل جوي بالمملكة بذكرى انطلاقته الرابعة.

وقبل إطفاء الشمعة الرابعة وإشعال الخامسة من عمر هذه الشركة التي استحقت بجدارة لقب أسرع شركة طيران نمواً في المنطقة والشرق الأوسط وهي تعلو بثقة نحو القمة، حيث يكون قد ارتفع عدد الوجهات على شبكة رحلاتها ليصل إلى 14 وجهة داخلية ودولية، وذلك بإضافة 3 محطات جديدة خلال العام الحالي هي الباحة وبيشة ودبي كمحطة دولية هي الأولى، حيث تغطي اليوم شبكة الرحلات كافة الجهات الأربع على خارطة المملكة العربية السعودية شرقًا وغربًا وشمالًا وجنوبًا، وهي الرياض، جدة، الدمام، القصيم، جازان، أبها، تبوك، المدينة المنورة، حائل، الطائف، بيشة، الباحة، ونجران التي تم الإعلان عنها أخيرا، وسوف تسير أول رحلة إليها في 30 من هذا الشهر بإذن الله.

وقبل انقضاء هذا الشهر تحديداً، نجحت الشركة في تحقيق رقم قياسي جديد وهو نقل أكثر من 11 مليون مسافر على متن طائراتها قبل الموعد المحدد، وذلك يعكس جهود الشركة الدائمة في التوسع والتقدم من خلال توفير الأسعار التنافسية التي تلبي الطلب المتزايد على خيارات السفر الاقتصادي داخل المملكة، وهو ما انعكس بشكلٍ إيجابي ومباشر على ثقة وإقبال المسافرين على خدمات الشركة خصوصًا الإلكترونية. ولمواكبة الإقبال المتزايد على الخدمات الإلكترونية، قامت الشركة أخيرا بتطوير شامل وتحديث جذري لموقعها على شبكة الإنترنت، إضافة إلى تطبيقها على الهواتف الذكية (flyadeal)، والذي أتاحته عبر (أبل ستور)، و(جوجل بلاي)، و(هواوي آب غاليري).

إلى ذلك فالشركة تسير حاليًا أكثر من 90 رحلة يوميًا عبر شبكة رحلات داخلية متنامية الوجهات، وأسطول مزود بأحدث الطائرات والمكون من 15 طائرة إيرباص منها 11 طائرة إيرباصA320 ceo وأربع طائرات من طراز إيرباص A320 neo بتجهيزات تقنية حديثة ومواصفات داخلية مختلفة كلياً.

وبهذه المناسبة صرح نائب الرئيس للشؤون التجارية والعملاء أحمد بن عبدالكريم البراهيم قائلاً: «طيران أديل هو طيران الرؤية 2030 الذي حلق بها بكل فخر منذ بدايات انطلاقه. وقد تميّزت السنوات الأربع الأولى لانطلاق طيران أديل بالعديد من الإنجازات على مستوى التشغيل وقنوات الخدمات الإلكترونية، حيث أصبح اليوم أسرع شركة طيران نمواً في الشرق الأوسط. وقد عقدنا العزم في ذكرى اليوم الوطني الـ(91) والذي يوافق ذكرى انطلاقنا الرابع بالانطلاق إلى نجاحات جديدة والاستمرار في بناء وتطوير وتوسيع شبكة رحلات طيران أديل الداخلية والإقليمية لخدمة الوطن والمواطن والمقيم والمساهمة في دفع عجلة التقدم والتنمية».

كما تميزت الشركة خلال الـ12 شهرًا الماضية بحضور لافت في منصات التواصل الاجتماعي، وهم الذين منحوا ثقتهم للشركة الناشئة وكان لآرائهم النيرة وانطباعاتهم الصادقة واقتراحاتهم البناءة دور رئيسي وبصمة واضحة في تحسين وتطوير المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء سواء على الأرض أم في الأجواء لتسطع الشركة وخدماتها كنجم بارز في سماء خدمات النقل الجوي بالمملكة.

ختاماً، يتشرف طيران أديل وكافة منسوبيها بأجمل التهاني وأصدق مشاعر الولاء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإلى الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي النبيل بمناسبة ذكرى اليوم الوطني المجيد الـ91، حيث تعتز الشركة بالمشاركة بحزمة من العروض القيمة، ومن ذلك عرض حصري على أسعار الرحلات بسعر يبدأ من 91 ريالاً، والاحتفال في مطار الملك خالد الدولي بالرياض من خلال تقديم فقرة فلكلورية للنشيد الوطني بالصالة رقم 5 وذلك مساء يوم الخميس 23 سبتمبر، إضافة إلى المشاركة في العروض الجوية للناقلات الوطنية في سماء المملكة، وإطلاق فلتر خاص متميز بشعار اليوم الوطني في منصات الشركة على «سناب شات» و«إنستغرام» و«فيسبوك»، إضافة إلى مراسم الاحتفال بداية الأسبوع القادم لكافة منسوبي الشركة داخل مقرها بجدة كما جرت العادة السنوية، حيث يتم تبادل التهاني ومشاعر الفرح والدعاء بأن يحفظ على الجميع نعمة الأمن والأمان والرخاء في هذا العهد الزاهر الذي يشهد نهضةً تاريخية من مسيرة بلادنا الغالية على كافة الأصعدة لا سيما الاقتصادية وبخاصة صناعة النقل الجوي والطيران.