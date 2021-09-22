أعلنت شركة جدة الإدارية عن توقيع عقد حصري لمدة عشر سنوات مع شركات أوايسيس وأماديوس (Amadeus & OACIS) لتقديم خدمات إنهاء إجراءات السفر من خارج المطار في جميع مدن المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال حضور موظف طيران مختص إلى مقر سكن الراكب، وإصدار بطاقات الأمتعة وبطاقات الصعود إلى الطائرة من مقر السكن ونقل الأمتعة إلى المطارات.

وستقدم هذه الخدمة أيضا إلى ضيوف الرحمن خلال موسم الحج والعمرة داخل الفنادق ومقر سكنهم في مكة المكرمة وإصدار بطاقة الصعود إلى الطائرة وبطاقات الأمتعة، ومن ثم نقل أمتعهم إلى مبنى الشركة في مكة المكرمة وفحصها أمنياً، ومن ثم نقلها إلى المطار قبل 24 ساعة من وقت مغادرة الرحلات، مما سيسهل عملية التفويج، وسيلغي الازدحام أمام الكاونترات مع عدم الحاجة للحضور مبكرا للمطار.

وجاء إعلان توقيع العقد بحضور الشريك والمؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة محمد الشيخ، والشريك والمالك لمجموعة شركات ومؤسسات أبو سرهد ناصر أبو سرهد، وتيتن الرئيس التنفيذي لشركة أوسيس، وكريس مدير عام المبيعات لشركة أماديوس.