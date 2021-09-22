فاز البنك السعودي البريطاني (ساب) بجائزة «أفضل بنك رقمي للعملاء في المملكة العربية السعودية» لعام 2021 من مجلة جلوبال فاينانس. وذلك تقديراً لجهود البنك في تطوير الحلول الرقمية المبتكرة والتي توفر للعملاء تجربة مصرفية رقمية متطورة.

وتم تتويج «ساب» بهذه الجائزة بناء على عدة معايير مثل توافر إستراتيجية محكمة لجذب ودعم العملاء رقمياً، ونمو قاعدة العملاء الرقميين، ونجاح وفاعلية المبادرات الرقمية، بالإضافة إلى تصميم الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول والوظائف المقدمة عبر هاتين المنصتين.

وبهذه المناسبة، علق بشار القنيبط، نائب العضو المنتدب للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «ساب»، قائلاً: «فخورون بالحصول على هذه الجائزة، في ظل الظروف الصعبة لهذا العام. الأمر الذي يعزز طموحنا لنكون أفضل بنك في المملكة، خصوصا بعد نجاح الاندماج التاريخي بين ساب والبنك الأول. على اعتبار أن الخدمات المصرفية الرقمية هي إحدى الركائز الأساسية لدعم قوتنا التنافسية، فضلاً عن تحسين تجربة العملاء. وسيواصل ساب التركيز على توسيع نطاق الخدمات المصرفية الرقمية وتطوير الحلول لتزويد العملاء بتجربة مصرفية رائدة».

يذكر أن بنك ساب حقق أخيرا زيادة كبيرة في عدد مستخدمي القنوات الرقمية، ونجح في نقل مجموعة واسعة من الخدمات والعمليات اليدوية إلى منصاته الرقمية. ويعزى هذا الإنجاز إلى المكانة القوية للبنك ونجاحه في جذب العملاء لخدماته وعروضه الرقمية. حيث وصلت نسبة العملاء النشطين من خلال القنوات الرقمية 78%، وغالبية هؤلاء العملاء يفضلون تطبيق ساب موبايل، حيث استحوذ التطبيق على نسبة 85% من إجمالي عدد العملاء النشطين رقمياً. وهناك تطور ملحوظ في استخدام الدفع الرقمي لاسيما عبر الهاتف المحمول، حيث وصلت عدد البطاقات المستخدمة عبر محافظ الهاتف المحمول أكثر من مليون بطاقة. ويعمل «ساب» على تعزيز علاقته مع شركات التقنية المالية، ويعمل حاليًا بنشاط مع أكثر من 15 شركة في مختلف مجالات المصرفية الرقمية.