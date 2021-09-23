رفع الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة «زين السعودية»، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وإلى الشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الـ91.

وقال الأمير نايف بن سلطان: «مع كل ذكرى لليوم الوطني، نزداد فخراً وعزةً بقيادة رشيدة سطّرت برؤيتها إنجازات عظيمة، ورسمت خريطة طريق لمستقبل أكثر إشراقاً يليق بمملكتنا الحبيبة كمحور للإنسان والنمو والازدهار، فاليوم الوطني هو محطة سنوية في مسيرة وطننا الغالي نستعيد فيها أمجاداً عظيمة وإنجازاتٍ ملهمة، ونحتفل بحاضر مشرق ونستبشر بغد أفضل وبطموحٍ يعانق عنان السماء، لنبهر العالم أجمع بتحول المملكة إلى وجهة منيرة للتاريخ والحضارة والثقافة والتنمية، عبر مسيرة إنجازات مستدامة انطلقت على يد المؤسس (طيب الله ثراه)، ومن بعده أبناؤه البررة، وصولاً إلى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز الزاهر».

بدوره، تقدّم الرئيس التنفيذي في «زين السعودية» المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر بالتهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإلى الشعب السعودي، بذكرى اليوم الوطني، قائلاً: «نستلهم في هذا اليوم العظيم مراحل التأسيس الأولى لبناء الوطن وإرساء وحدته، وما تلا ذلك من إنجازات كبيرة نقلت المملكة إلى حقبة من الرخاء والازدهار. وها نحن اليوم نسير نحو المستقبل، محصنين برؤية المملكة 2030 التي تشق طريق الوطن نحو الريادة العالمية كنموذج يحتذى به في التنمية والتنافسية والحداثة. ونسأل المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وازدهارها».