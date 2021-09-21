أضافت شركة عطار المتحدة حضوراً جديداً لها وسط علامات الفخامة التي تمتلك حصرية توزيعها داخل السعودية، وذلك بتعاونها مع أعرق وأرقى منتجي الكريستال عالمياً سان لوي، من خلال افتتاح أول متجر لها في الرياض، مستثمرةً خبرتها الواسعة داخل قطاع منتجات الفخامة، من خلال وكالتها لبعض الماركات المرموقة في عالم الساعات والمجوهرات. وتعتزم شركة عطار المتحدة الاستمرار قُدماً في مسيرتها الرائعة، بتعاونها اليوم مع أكثر الأسماء شهرة في منتجات الكريستال الزجاجي سان لوي.

ويقع المتجر الجديد الذي تبلغ مساحته 200 متر مربع في أبراج العليا في الرياض، وصُمم على غرار أحدث جيل من صالات عرض سان لوي، لإظهار إبداعات أرقى منتجات الكريستال وأكثرها إثارةً للإعجاب، بدءاً من أواني الكريستال الزجاجي وحوامل الشموع ومنتجات الديكور الفني، وانتهاءً بمصابيح الإضاءة والثريات.

ومن ضمن تشكيلات المعرض مجموعة Trianon التي تعتبر من أقدم مجموعات سان لوي وأكثرها شهرةً، وهي ترمز إلى أصل المملكة الفرنسية من خلال قطعها المتألقة من الألماس المصنوع يدوياً، بينما تشكّل امتداداً لمجموعة Tommy الشهيرة، من حيث استخدام مزيج من القطع مع بعضها البعض، والكشف عن مهارة الجمع بين عدة أشكال في قطعة واحدة.

وتطورت سان لوي من خلال تراثها الواسع ومهاراتها، صوب اتجاه حديث لإبداعات متألقة، بعد أن أصبحت جزءاً من مجموعة هيرميس في عام 1995. ومن الأمثلة على عروض سان لوي الحديثة مجموعة مانهاتن من الأواني الزجاجية، المقطوعة في خطوط مستقيمة بسيطة. وفي عام 2019 قدمت سان لوي أحدث تشكيلة من مصابيح الإضاءة ضمن مجموعة Folia، حيث إنتاج أوعية الكريستال البيضاوية لعكس الضوء من خلال الأخاديد البيضاوية المقطوعة بمهارة.

وتكشف مجموعة Les Endiables عن إبداع حرفي بنمطية الجمع بين القديم والحديث، حيث يتم إنتاج قطعة واحدة لاستخدامها في وجهين، وجه مخدد بخطوط مستقيمة حديثة بسيطة، بينما الثاني يظهر من خلال الألماس الكلاسيكي المعقد والأخاديد المستديرة.

وتقدم سان لوي كنوزاً كريستالية مصنوعة يدوياً بالكامل باستخدام 8 ألوان مختلفة وثريات قابلة للتخصيص، تستهدف أولئك الذين لا يعشقون بريق الكريستال فحسب، بل أيضاً محبي الفن الراقي والحرف اليدوية الرائعة.

سان لوي

يعتبر مصنع سان لوي أرقى وأقدم مصنع للكريستال في فرنسا وأوروبا قاطبة، ويعود تاريخه إلى قرون خلت. وتم تأسيسه منذ أكثر من 400 عام وتحديداً في عام 1586، في الجزء الشرقي من فرنسا. وتم اختيار إبداعات سان لوي لتقتنيها العائلة المالكة، كما حصلت على براءة اختراع من الملك لويس الخامس عشر، وعُرفت في ما بعد باسم سان لوي. وتزخر بلورات سان لوي بكل المواهب التي ورثتها عبر القرون. واليوم يكرر 200 حرفي إيماءات أسلافهم الذين أتقنوا التركيبة الرائعة للكريستال من خلال إضافة الرصاص إلى عناصر إنتاج الزجاج. كل يوم تصمم سان لوي أدوات المائدة والديكور ومصابيح الإضاءة الكريستالية بخاصية نفخ الزجاج، ومن خلال القاطعات التي تعتبر من بين الأفضل في فرنسا.

عطار المتحدة

تأسست شركة عطار المتحدة في عام 2011 وصاحبها هو نسل رجل الأعمال السعودي الأكثر شهرة، الراحل الشيخ صديق عمر عطار. وتعتبر الشركة وكيلاً لعدة علامات تجارية فاخرة في قطاع المجوهرات والساعات، مثل شوبارد وهبلوت وآي دبليو سي وإيه لانغيه آند صونه وغراف. ويتقن فريق العمل في شركة عطار المتحدة الذي ترعرع في عائلة معروفة بالعمل مع أفخم ماركات الساعات في العالم، كيفية تقديم تجربة عملاء ممتعة. ويحتفل اليوم سامر عطار أحد المساهمين وعضو مجلس الإدارة في شركة عطار المتحدة ومدير العلامة التجارية في سان لوي، بافتتاح المتجر الرئيسي لسان لوي في الرياض، من خلال تنظيم جلسات مشاهدة خاصة مع كبار العملاء والمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي البارزين، حيث يتعرف الزوار على سانت لويس، ويختبرون الحرف اليدوية أمامهم، ويستمتعون ببريق الانعكاسات الضوئية الاستثنائية.