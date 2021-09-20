كشف تقرير الاستدامة 2020 لشركة المراعي، زيادة في استخدام الطاقة الشمسية بنسبة 119% مقارنة بـعام 2019، وذلك في إطار حرص الشركة على تطبيق حلول أكثر استدامةً للحد من الانبعاثات كل يوم.

وأفاد التقرير الذي يصدر سنوياً أن شركة المراعي تدرك جيداً المخاطر الجسيمة التي ينطوي عليها التغير المناخي، وتأثير انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة باستهلاك الوقود والكهرباء.

ورصد التقرير تقدم المراعي في عام 2020 على مستوى تحقيق انخفاض باستهلاك وقود السيارات بنسبة 4% عبر قسم المبيعات والتوزيع والخدمات اللوجستية مقارنةً بعام 2019، فيما بلغت نسبة الطاقة النظيفة 2.5% من إجمالي استهلاك الكهرباء (4.4% ضمن حدود إستراتيجية الاستدامة)، ووضع خارطة طريق تستند لمعايير ISO 50001.

وفي هذا السياق، قال رئيس التواصل المؤسسي والعلاقات العامة في شركة المراعي، عبد الله العتيبي: «إن التغيرات المناخية قد تسبب مخاطر تهدد الإنتاج الزراعي لذلك، نتطلع إلى مواءمة ممارساتنا بحيث نتمكن من تلبية احتياجات الإنتاج في الوقت الحالي وفي المستقبل».

وأضاف أن إستراتيجيتنا للطاقة ترتكز على توليد الطاقة الشمسية، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتعزيز كفاءة رصد الطاقة، وتحسين ثقافة الطاقة بالمراعي من خلال رفع الوعي في هذا الشأن، والصيانة الدورية للمعدات واستخدامها على النحو الأمثل، وعملية التحسين المستمر.

وأوضح العتيبي أن رفع الوعي بشأن الطاقة يُعدُّ عنصرًا أساسيًا في إستراتيجيتنا الشاملة لإدارة الطاقة، وفي قدرتنا على الاستفادة من الحلول التكنولوجية كذلك، كما نسعى جاهدين إلى إنشاء مركز امتياز للطاقة يعمل كمنصة تعاونية لتبادل المعلومات ويؤدي دورًا مهمًا في نجاح المبادرات التي تساعد على تحفيف أهدافنا الإستراتيجية.