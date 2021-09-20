اختيار دانية عقيل، نجمة سباقات السيارات وأول سعودية تحصل على رخصة سباق الدراجات النارية وأول سعودية تشارك في رالي عالمي، كأول اسم في المبادرة يتزامن مع اليوم الوطني الـ91 الذي تحتفي به العلامة من خلال عرض الاحتفال باليوم الوطني

أعلنت رد تاغ، العلامة الرائدة على مستوى المنطقة في مجال الموضة والأدوات المنزلية، اختيار دانية عقيل لتكون أول اسم في مبادرة الأبطال الحقيقيين التي أطلقتها العلامة. ويحتفي هذا الاختيار بنجمة سباقات السيارات التي كسرت جميع القوالب النمطية وانطلقت في رحلة استثنائية كأول سعودية تتألق في هذه الرياضة، لتكون مصدر إلهامٍ لملايين المعجبات بشجاعتها.

وتهدف مبادرة الأبطال الحقيقيين التي أطلقتها رد تاغ إلى تسليط الضوء على أصحاب المواهب والشخصيات القيادية وصنّاع التغيير في المملكة العربية السعودية، الذين نجحوا في تحقيق إنجازات استثنائية بعد مواجهة العديد من الصعوبات، مما يجعلهم مصدر إلهامٍ للجيل القادم من الشباب، ومثالاً لتحقيق الأحلام مع المثابرة والالتزام في أي مجال. وتتفرد رحلة دانية الملهمة بكونها تألقت في مجالٍ غير تقليدي للنساء، خصوصاً أن النساء السعوديات لم يتمكنّ من قيادة السيارة حتى وقتٍ قريب. وشقت دانية طريقها بنفسها لتحقق سلسلة من النجاحات التي لم يسبقها عليها أحد، حيث إنها أول سعودية تحصل على رخصة سباق الدراجات النارية؛ وأول امرأة سعودية تشارك في رالٍ عالمي. كما فازت دانية بكأس العالم للكروس كاونتري باها المعتمد من الاتحاد الدولي للسيارات ضمن فئة تي 3، بعد أن كانت في المركز الرابع ضمن الجولة الثامنة وقبل الأخيرة من بطولة باها إيطاليا، لتكون أول امرأة في العالم تفوز بهذه البطولة خلال مشاركتها الأولى والوحيدة فيها. وتحرص رد تاغ على تسليط الضوء على قصة هذه البطلة إلهاماً للعديد من الرجال والنساء بمختلف أعمارهم للعمل على تحقيق أحلامهم. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شهباز شيخ، الرئيس التنفيذي للمتاجر في رد تاغ: «يجسّد التزام دانية لتحقيق حلمها وإنجازاتها الاستثنائية مثالاً حقيقياً لديناميكية الجيل السعودي الجديد مع اقتراب اليوم الوطني الـ91 للمملكة. ونهدف من خلال مبادرة الأبطال الحقيقيين إلى تسليط الضوء على الرواد ممن حققوا إنجازات استثنائية في مجالات متنوعة، ليكونوا مصدر إلهامٍ للجيل السعودي القادم في بلوغ آفاق جديدة بجرأةٍ ونجاح». كما واجهت دانية تحديات بدنية بسبب الطبيعة المتطلبة للرياضة التي اختارتها، حيث قد يؤدي أصغر خطأ إلى التسبب بعواقب كبيرة. وتعرضت دانية لحادثٍ خلال مشاركتها في موسم البحرين في مارس 2020، نتج عنه ثلاثة كسور في منطقة الحوض وشعر في العمود الفقري، إلا أن ذلك لم يثنها عن مواصلة شغفها، فبعد فترة علاج مطوّلة في المملكة العربية السعودية عادت للمشاركة في السباقات بأسرع ما يمكن. وبدورها قالت دانية: «رسالتي لأي امرأةٍ أو فتاةٍ سعودية، أنه في حال كان لديها هواية تودّ متابعتها، سواءً في الرياضة أو أي مجالٍ آخر، فعليها السعي خلف شغفها وتحقيق نموها الشخصي. تلقيت الكثير من الدعم خلال رحلتي، وأود أن أتوجه بالشكر إلى رد تاغ لتسليط الضوء على قصتي ضمن مبادرة الأبطال الحقيقيين، وأنا واثقةٌ أن ذلك سيحمل تشجيعاً كبيراً للشابات السعوديات للسعي قدماً لتحسين حياتهنّ وتمكينهنّ لتحقيق أحلامهنّ في أي مجالٍ يرغبن به». يمكنكم مشاهدة فيديو لرسالة دانية عقيل الملهمة لشباب وشابات المملكة العربية السعودية لتحقيق أحلامهم بشغف على هذا الرابط https://tinyurl.com/b3kr5v89