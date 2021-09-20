نظم البنك العربي الوطني بالتزامن مع الشهر العالمي لمرض ألزهايمر زيارة ميدانية لمجموعة من مرضى ألزهايمر في منازلهم، قام خلالها عدد من موظفي وموظفات البنك بتوزيع عدد من الأجهزة والمعينات الطبية والهدايا التذكارية على المرضى وذويهم، لدعمهم وتمكينهم من امتلاك الأدوات والإمكانيات اللازمة للمساهمة في تدبير أمورهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم المرضية.جاء ذلك عبر مبادرة نفذها البنك بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، وبالتزامن مع الشهر العالمي لمرض ألزهايمر الذي يصادف شهر سبتمبر من كل عام، وفي سياق سلسلة المبادرات المجتمعية المستدامة التي يتبناها البنك العربي الوطني لخدمة مجتمعه.وقام الوفد على هامش المبادرة بزيارة إلى مقر الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، حيث اطلع أعضاء الوفد على عرض توضيحي عن برامج الجمعية والبرامج التي تتبنّاها لدعم ورعاية مرضى ألزهايمر، والأسر التي تعنى بتقديم وتلبية احتياجاتهم من الوسائل المساعدة والأجهزة والمستلزمات الطبية.ثم قام الوفد بعد ذلك بتوزيع المعينات الطبية على الأسر المستهدفة في منازلها، وتقديم الهدايا التذكارية لهم، وتبادل الأحاديث الودية مع ذويهم الذين عبّروا عن امتنانهم للبنك على هذه اللفتة الإنسانية.وأعربت مديرة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى ألزهايمر رنا المرعي عن تقدير الجمعية للدعم الذي يقدمه البنك العربي الوطني لصالح برامج الجمعية، ومساهمته الفاعلة في تنفيذ أجندتها الموجهة لدعم ورعاية مرضى ألزهايمر في المجتمع، مشيدة بالأثر الإيجابي الذي ساهمت فيه هذه المبادرة وتحديداً في ما يخص المشاركة المجتمعية الإيجابية لموظفي وموظفات البنك.يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمرضى ألزهايمر تعنى بدعم ومساندة أكثر من 550 أسرة في المملكة.